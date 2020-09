Liverpool is Arsenal makkelijk de baas, landskampioen samen met Leicester en Everton op kop na 9 op 9 Redactie

28 september 2020

22u51 1 Liverpool LIV LIV 3 einde 1 ARS ARS Arsenal Premier League Different season, same story. Titelverdediger Liverpool staat na drie matchen in de Premier League alweer autoritair op kop in Engeland. Arsenal ging op Anfield met 3-1 voor de bijl. 9 op 9 voor Klopp en de zijnen, enkel Leicester en Everton houden voorlopig gelijke tred.

Beginnen met een elleboogstoot, het is eens wat anders. Sadio Mané had na drie minuten geluk dat hij niet meteen mocht beschikken tegen Arsenal. De ploegen van Klopp en Arteta tastten elkaar in de openingsfase geduldig af, in het geval van Mané ging dat dus iets te letterlijk.

Geel dus en dat kwam Liverpool goed uit. De Senegalese winger was de gangmaker bij de landskampioen. Het eerste doelgevaar kwam weinig verrassend van zijn voet. Een pak verrassender was de voorsprong van Arsenal na 25 minuten. Lacazette profiteerde van gestuntel bij Robertson: 0-1, zowaar.

Het was dat Liverpool zich achterin zelf de das om deed, want anders had Arsenal weinig in de pap te brokken. Nog geen twee minuten na de opener stelde Mané orde op zaken na een schot van Salah. Daarna was het aan Robertson zelf om zijn foutje recht te zetten na een gemeten voorzet van Alexander-Arnold.

De 2-1 aan de rust was meer dan terecht. Arsenal kon zijn been hoegenaamd niet naast Liverpool zetten, al had het kort na de pauze anders gekund. Lacazette kwam op aangeven van Ceballos tot twee keer toe alleen voor Alisson opduiken, maar de Fransman was telkens onoordeelkundig in z'n afwerking.

Geen gelijkmaker voor Arsenal, bij Liverpool lieten ze het niet aan hun hart komen. De thuisploeg ging verder door met de partij te domineren, alleen bleef het lang wachten vooraleer de score werd uitgediept. Mané bleef het alfamannetje, maar een tweede goal zat er niet in voor de Senegalees.

Wat Mané niet lukte, deed z’n vervanger wel. Diogo Jota prikte z’n eerste voor Liverpool tegen de netten net voor affluiten: 3-1. Liverpool op routine voorbij Arsenal. De ploeg van Jürgen Klopp is favoriet nummer één om zichzelf op te volgen.



