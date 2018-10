Liverpool heeft geen kind aan Cardiff City en blijft ook na tien speeldagen ongeslagen in de Premier League Redactie

27 oktober 2018

17u46 1 Liverpool LIV LIV 4 einde 1 CAR CAR Cardiff City Premier League Liverpool is een dag voordat de concurrenten in actie komen niet in de fout gegaan. De ploeg van Jürgen Klopp won op Anfield met 4-1 van Cardiff City. Door de zege pakken de ‘Reds’ 26 op 30.

Mohamed Salah, die onlangs al zijn vijftigste goal maakte voor Liverpool, maakte er na tien minuten met het nodige geluk 1-0 van. Halverwege de tweede helft nam Sadio Mané de 2-0 voor zijn rekening. Het was zijn eerste goal sinds 1 september. Het duel leek gespeeld, maar Callum Paterson bracht in de 77e minuut de spanning terug. In de slotfase zorgden Xherdan Shaqiri en Mané toch voor een ruime zege.

Odoi verzuipt met 10 tegen Bournemouth, Depoitre en Mbenza zonder punten huiswaarts

Fulham ontving middenmoter Bournemouth. Na een tweede gele kaart voor Kevin McDonald moesten Denis Odoi en zijn ploegmaats met z’n tienen verder, wat resulteerde in een 0-3-nederlaag voor ‘The Cottagers’. Ook voor Laurent Depoitre en Isaac Mbenza werd het een vruchtenloze namiddag. Zij gingen met 3-0 de boot in op bezoek bij Watford, waar Christian Kabasele in het slot nog mocht invallen.

Denis Odoi en zijn defensie kregen er nog voor de rode kaart van McDonald al twee om de oren. Callum Wilson (penalty) en David Brooks deden respectievelijk in de 14e en 72e minuut de netten trillen voor Bournemouth. Een gefrustreerde McDonald werd een minuut na de 0-2 van het veld gestuurd, waarop Wilson in de 85e minuut de ruimte vond om zijn tweede van de dag te maken.

Huddersfield-Belgen Laurent Depoitre en Isaac Mbenza kregen op bezoek bij Watford nog voor de rust twee goals om de oren. Roberto Pereyra (10.) en Gerard Deulofeu (19.) waren de doelpuntenmakers van dienst. Die laatste mocht overigens in de 85e minuut nog opdraven voor Craig Cathcart. Isaac Succes (80.) had op dat moment de zege al veiliggesteld voor Watford.

Leander Dendoncker kwam tot slot niet in actie bij Wolverhampton, dat in Brighton met het kleinste verschil verloor na een doelpunt Glenn Murray (48.).

In de stand staan Fulham (18e met 5 punten) en Huddersfield (laatste met 3 punten) in de rode zone . Watford (7e) is met 19 punten stevig in de middenmoot verankerd. Wolverhampton is 10e met 15 punten. Liverpool (26 punten), dat met 4-1 won van Cardiff, neemt tijdelijk de leiding vanover Manchester City (23 punten), dat maandag naar Tottenham (5e met 21 punten) moet.