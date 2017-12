Liverpool en Mignolet geven 0-2-voorsprong uit handen tegen Arsenal, Rode Duivel gaat niet vrijuit op deze pegel TLB

23u03 1 rv . Premier League Simon Mignolet heeft met Liverpool een punt geraapt op Arsenal. Liverpool stond 0-2 voor, maar Mignolet moest zich in de tweede helft drie keer omdraaien op vijf minuten tijd. Daarna volgde toch nog de 3-3 voor de bezoekers uit Liverpool.

In een duel om de vierde plaats in de Premier League kwam Arsenal in de eerste helft verrassend zwak voor de dag. Mignolet, die zijn plaats in de basis vorige zondag weer innam na een kleine blessure, bleef de hele eerste helft werkloos. Philippe Coutinho (26.) kopte de 0-1 binnen, en het had voor de rust evengoed al 0-2 of 0-3 kunnen staan.

Na de rust kwam via Mohamed Salah (52.), die de bal knap in de verste hoek knalde, dan toch de verdiende 0-2 voor Liverpool. Lang kon hij niet vieren, want een minuut later zorgde Alexis Sánchez bij zijn eerste goed geraakte bal meteen voor de aansluitingstreffer. In de vijf daaropvolgende minuten ontpopte de wedstrijd zich helemaal tot een knotsgek gebeuren. Mignolet moest zich nog twee keer omdraaien bij doelpunten van Granit Xhaka (56.) en Mesut Özil (58.) en stond plots achter. Bij het doelpunt van Xhaka maakte Mignolet, die zich verkeek, geen al te beste beurt.

Liverpool had een klein kwartiertje nodig om op adem te komen, maar kwam er dan weer door en Roberto Firmino (71.) maakte opnieuw gelijk, al was dat vooral de fout van doelman Petr Cech, die slecht wegbokste. Liverpool behoudt op die manier zijn voorsprong van één puntje op Arsenal.

Xhaka’s thunderous goal. Mignolet at fault? pic.twitter.com/x53ZnpmnqN NBC PL Analysis(@ NBCPLAnalysis) link

Getty Images

REUTERS Soccer Football - Premier League - Arsenal vs Liverpool - Emirates Stadium, London, Britain - December 22, 2017 Arsenal's Shkodran Mustafi in action with Liverpool's Dejan Lovren and Simon Mignolet REUTERS/Eddie Keogh EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Photo News Soccer Football - Premier League - Arsenal vs Liverpool - Emirates Stadium, London, Britain - December 22, 2017 Liverpool's Simon Mignolet concedes their second goal REUTERS/Eddie Keogh EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. © PHOTO NEWS / PICTURE NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ! only BELGIUM !

Photo News Soccer Football - Premier League - Arsenal vs Liverpool - Emirates Stadium, London, Britain - December 22, 2017 Liverpool's Ragnar Klavan and Simon Mignolet look dejected after conceding a goal Action Images via Reuters/John Sibley EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. © PHOTO NEWS / PICTURE NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS ! only BELGIUM !

AFP Arsenal's Swiss midfielder Granit Xhaka (unseen) scores past Liverpool's Belgian goalkeeper Simon Mignolet during the English Premier League football match between Arsenal and Liverpool at the Emirates Stadium in London on December 22, 2017. / AFP PHOTO / Adrian DENNIS / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. /