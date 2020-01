Liverpool één jaar ongeslagen: voor het absolute record moeten Origi en co nog door tot 5 november DMM

04 januari 2020

Bron: BBC 0 Premier League Liverpool heeft al meer dan een jaar niet verloren in de Premier League. De Engelsen zijn pas de twaalfde ploeg die er in slaagt om in één van de vijf Europese topcompetities (Spanje, Italië, Engeland, Frankrijk en Duitsland) meer dan 365 dagen ongeslagen te blijven.

37 matchen. 32 gewonnen, slechts 5 gelijkgespeeld. En op de koop toe 1 jaar ongeslagen in de Premier League. Liverpool blijft door het Engelse voetbal wervelen. Ook Europees is hun jaar zonder nederlaag een vrij zelden geziene vertoning.

De mannen van coach Jürgen Klopp verloren voor het laatst op 3 januari 2019. ‘The Reds’ gingen er toen aan met 3-1 tegen Manchester City, de latere kampioen in Engeland. Sindsdien moesten ze aan de Merseyside dus niet meer het hoofd buigen.

Vrij ongezien. Liverpool is pas de twaalfde ploeg in de geschiedenis van de vijf Europese topcompetities die dat voor elkaar krijgt. In Engeland gingen uiteraard ‘The Invincibles’ van Arsène Wenger hen voor. De ploeg met onder meer Thierry Henry en Patrick Vieira bleef tussen 2003 en 2004 meer dan een jaar ongeslagen.

Ook Chelsea en - in een verder verleden - Nottingham Forest bleven meer dan een kalenderjaar zonder verlies in Engeland. Over de landsgrenzen heen vinden we nog Hamburg, Sociedad, Bayern München, Barcelona, Fiorentina, Juventus en... Perugia.

De Italianen slaagden er zels in om de op één na langste reeks zonder verliesmatch in de eigen competitie neer te zetten. Opvallend genoeg werd die prestatie niet bekroond met een landstitel. In alle andere gevallen resulteerden de reeksen van één jaar zonder verlies wel altijd in een kampioenenviering.

Voor het absolute record zullen Salah, Origi en co wel nog even door moeten met winnen of gelijkspelen. AC Milan speelde het tussen 1991 en 1993 klaar om 672 dagen zonder nederlaag te blijven. In het beste geval overvleugelt de ploeg van Klopp die prestatie op 5 november. Van een uitdaging gesproken!

Langste reeks ongeslagen wedstrijden in vijf beste competities van Europa

1. AC Milan (1991-1993): 672 dagen zonder nederlaag

2. Perugia ( 1978-1979): 546 dagen zonder nederlaag

3. Arsenal (2003-2004): 539 dagen zonder nederlaag

4. Juventus (2011-2012): 538 dagen zonder nederlaag

5. Bayern (2012-2014): 524 dagen zonder nederlaag

6. Fiorentina (1955-1956): 413 dagen zonder nederlaag

7. Barcelona (2017-2018): 400 dagen zonder nederlaag

8. Chelsea (2004-2005): 386 dagen zonder nederlaag

9. Nottingham Forest (1977-1978): 385 dagen zonder nederlaag

10. Real Sociedad (1979-1980): 385 dagen zonder nederlaag

11. Hamburg (1982-1983): 378 dagen zonder nederlaag

12. Liverpool (2019-2020): 366 dagen zonder nederlaag