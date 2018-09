Liverpool-doelman van 62,5 miljoen euro gaat gruwelijk de mist in. Dat ziet ook tweede doelman Mignolet MDB

01 september 2018

Liverpool legde flink wat geld op tafel voor Alisson Becker. In de afgelopen zomermercato kwam de doelman na een meer dan uitstekend seizoen bij AS Roma voor 62,5 miljoen euro (een bedrag dat met tien miljoen euro aan bonussen nog kon oplopen) naar de Premier League. Vandaag ging het Braziliaanse sluitstuk op het veld van Leicester City echter gruwelijk de mist in. Wanneer Virgil van Dijk het leer achteruit legde, had de tweede duurste doelman ooit nog voldoende tijd om de bal weg te werken. De keeper besloot echter om een dribbel in te zetten en liep zich helemaal vast zodat Kelechi Iheanacho met het leer aan de haal kon gaan. Uiteindelijk deponeerde Ghezzal de 1-2 in doel. Vrijwel meteen zocht de camera Simon Mignolet op die als tweede doelman van Liverpool op de bank zat.

Het was de eerste blunder van Alisson in 50 wedstrijden - hij neemt graag risico’s. Ook Mignolet ging in zijn Liverpoolcarrière wel eens de mist in. Gelukkig voor Alisson ging het niet ten koste van puntenverlies. Liverpool won uiteindelijk met 1-2 van Leicester City.

