Liverpool dankt blunderende doelman, Origi krijgt halfuur Redactie

28 september 2019

15u44 0 Sheffield United SHU SHU 0 einde 1 LIV LIV Liverpool Premier League Liverpool heeft ook de zevende competitiewedstrijd van dit seizoen in winst omgezet, met dank aan Georginio Wijnaldum én doelman Dean Henderson van Sheffield United. Henderson liet in de 70ste minuut een ogenschijnlijk makkelijk houdbaar schot van Wijnaldum door zijn handen en benen rollen: 0-1.

Trainer Jürgen Klopp zag zijn ploeg lang worstelen met het gepromoveerde Sheffield United. Pas 20 minuten voor tijd wisten de ‘Reds’ het verschil te maken. Een afgeslagen voorzet van Divock Origi - ingevallen in minuut 64 - kwam op de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Wijnaldum. De Rotterdammer raakte de bal niet eens zo heel goed, maar zag Henderson blunderen. De keeper van Sheffield voorkwam even later wel met een knappe redding dat de doorgebroken Mohamed Salah de wedstrijd kon beslissen. In de slotfase was invaller Leon Clarke nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar hij tikte de bal over het doel van keeper Adrián.