Liverpool claimt nu al titel na zege in geweldige topper: Manchester City volgt op negen punten ODBS

10 november 2019

19u21 2 Liverpool LIV LIV 3 einde 1 MCI MCI Manchester City Premier League Wie of wat doet Liverpool iets richting hun stormloop naar de landstitel in de Premier League? Niet Manchester City, lijkt het. En al zeker niet op Anfield: voor de 18de keer op rij konden de ‘Citizens’ er niet winnen. Ondanks enkele klasrijke ingevingen van assistkoning De Bruyne.

3-1 werd het, na een doldwaze start. Geen penalty voor Man City na een bal tegen de hand van Alexander-Arnold, aan de overkant wel goal via een atoomschot van Fabinho. Salah verdubbelde snel na een geweldige thuisaanval en vlak na de pauze deelde Mané met opnieuw een kopbal de mokerslag uit. Liverpool opnieuw met ‘Heavy Metal Football’, Anfield menigmaal in lichterlaaie. Claudio Bravo, vervanger van de gekwetste Ederson in doel, zag er knullig uit.

Voor City en een dikwijls fijnzinnige De Bruyne was het telkens net niet, in een topper aan een ongezien tempo. Propaganda voor de Premier League. Ook ref Oliver en de VAR gunden City niets: ook een tweede bal tegen de hand van Alexander-Arnold bleef onbestraft. Zelden was Agüero, nochtans geregeld ingenieus aangespeeld door De Bruyne, zo inefficiënt. Pas in minuut 78 vond Bernardo Silva een gaatje. Te weinig: City staat nu al 9 punten in het krijt op de grote titelconcurrent. 34 op 36 voor de Reds, alleen op Man United werd er niet gewonnen. Chelsea en zowaar Leicester zijn nu de eerste achtervolgers, al staan ook zij op 8 punten. Na de Champions League vorig seizoen, lonkt nu de kroon op het werk van Klopp aan de Mersey: de Engelse nummer één. Weinigen die het Liverpool na dertig jaar zonder misgunnen.

