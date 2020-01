Liverpool blikt Sheffield makkelijk in, ploeg van Klopp is nu één jaar ongeslagen in de Premier League DMM

02 januari 2020

22u48 0 Liverpool LIV LIV 2 einde 0 SHU SHU Sheffield United Premier League Sheffield ingeblikt met 2-0 op Anfield. Goal en assist van Salah. Meer moet dat niet zijn om 365 dagen ongeslagen te blijven. Liverpool blijft door de Premier League wervelen.

Vier minuten duurde de weerstand van Sheffield United. De promovendus liet zich simpel ringeloren. Robertson dweilde zijn flank af en schotelde Salah de opener op een schoteldoekje voor. Missen doet de Egyptenaar nauwelijks of nooit, ook nu niet: 1-0.

Sheffield probeerde zich wel in de wedstrijd te knokken, maar de ploeg van Jürgen Klopp gaf geen krimp. Salah had de 2-0 een paar keer aan de voet, terwijl Firmino zijn penseelstreek net boven de lat zag verdwijnen.

‘t Was uitstel van executie. Op het uur was het helemaal voorbij. Salah zag Mané weglopen die in eerste instantie nog op de vijandelijke doelman schoot. De Senegalees was daarna wel bij de pinken om de rebound in een leeg doel te duwen.

Divock Origi viel nog twaalf minuten voor tijd in, maar dat was niet meer dan een voetnoot. Liverpool zet met 58 op 60 een ongeziene reeks neer in de Premier League. Bovendien is het één jaar ongeslagen in de competitie. De laatste nederlaag was op 3 januari 2019. Toen verloren ‘The Reds’ met 2-1 van Manchester City.

Als G̶e̶r̶r̶a̶r̶d̶ de tegenstander slipt op Anfield, dan moet dit wel écht het jaar van @LFC worden... ⚠ pic.twitter.com/08QvjcM5If Play Sports(@ playsports) link