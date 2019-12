Liverpool blijft ongeslagen, Wolverhampton baalt na tussenkomst VAR ODBS

29 december 2019

19u28 1 Liverpool LIV LIV 1 einde 0 WOL WOL Wolverhampton Wanderers Premier League Liverpool blijft heersen in de Premier League. De ploeg van Jürgen Klopp sloot 2019 af met een bescheiden thuiszege. Tegen Wolverhampton werd het 1-0, al speelde de VAR een twijfelachtige hoofdrol.

De match op Anfield viel eigenlijk samen te ballen in vijf minuten. Net voor de rust zette Mané Liverpool op voorsprong, maar daar was volgens de Wolverhampton-spelers wel een handsbal aan voorafgegaan. De VAR bekeek de fase en besloot terecht dat de bal op de schouder van Lallana was gevallen. Die gaf zo de assist voor Mané. 1-0 voor Liverpool en dat was dat.

Had dit doelpunt afgekeurd moeten worden? 🤔

Echt overtuigend was het allemaal niet bij Liverpool. Niet dat ‘The Reds’ niet baas waren over de partij in de eerste helft, maar de gelijkmaker van Wolverhampton kwam niet helemaal onverwacht. Net voor rust kon Pedro Neto de bal voorbij Alisson schuiven, maar het feestje ging niet door.

De VAR kwam opnieuw tussen, nu om te bewijzen dat er buitenspel aan het doelpunt voorafging. Lijntjes werden getrokken, wiskundige formules geraadpleegd. Met het blote oog was het niet of amper te zien, maar het doelpunt kon niet doorgaan. Het verdict was buitenspel en dus geen gelijkmaker.

Liverpool kon daardoor de rust ingaan met een 1-0-voorsprong. In een flauwe tweede helft veranderde er niets meer aan het scorebord. Wolverhampton met Dendoncker 90 minuten tussen de lijnen probeerde, maar het kon Liverpool niet in verlegenheid brenngen. Ook de inbreng van Divock Origi kon niets meer aan de uitslag veranderen.

