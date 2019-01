Liverpool blijft ongeslagen op Anfield na doelpuntenfestival en moeizame zege tegen stug Crystal Palace XC

19 januari 2019

17u55

Bron: ANP 0 Liverpool LIV LIV 4 einde 3 CRY CRY Crystal Palace Premier League Liverpool heeft met de nodige moeite de punten thuisgehouden tegen Crystal Palace. Het werd 4-3 na een spektakelrijke wedstrijd op Anfield. James Milner liep in de slotfase tegen een rode kaart aan.

Halverwege leidde Crystal Palace door een treffer van Andros Townsend. De thuisclub had vervolgens acht minuten nodig om na de hervatting op voorsprong te komen. Mohamed Salah maakte gelijk, Roberto Firmino zorgde voor de 2-1.

Dat was niet genoeg. In de 65ste minuut maakte James Tomkins de 2-2. Salah zette de titelkandidaat vervolgens weer op voorsprong. Pas in extra tijd leek Sadio Mané voor de definitieve beslissing te zorgen met de 4-2. Max Meyer maakte er nog 4-3 van. Christian Benteke moest de hele partij vanop de bank toekijken.