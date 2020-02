Liverpool blijft met 73 op 75 buiten categorie in Engeland, Samatta scoort z'n eerste voor Aston Villa DMM

01 februari 2020

17u46 1 Liverpool LIV LIV 4 einde 0 SOU SOU Southampton Premier League Liverpool blijft buiten categorie in de Premier League. De ploeg van Jürgen Klopp won in eigen huis simpel met 4-0 van Southampton. De ongelofelijke reeks wordt dus verdergezet. We zitten ondertussen aan 73 op 75.

Heel even leken ze nonchalant te worden bij Liverpool. Alex Oxlade-Chamberlain verspeelde tot twee keer toe de bal in de eerste helft. Het leverde Southampton twee halve kansjes op. ‘The Ox’ bekocht het met een uitbrander van Virgil van Dijk. Voor de rest geen vuiltje aan de lucht.

Niet dat Southampton - met ex-Standard Djenepo in de ploeg - slecht voetbalde. Aan het begin van de tweede helft hadden ‘The Saints’ zomaar een penalty kunnen krijgen, maar de ref en de VAR zagen geen graten in het manoeuvre van Fabinho. Het ging pijlsnel naar de andere kant en daar profiteerde Chamberlain maximaal. De nonchalance uit de eerste helft ging helemaal overboord.

Te meer omdat kapitein Jordan Henderson zich met de zaken ging bemoeien. De Engelsman kreeg de 2-0 op een schoteldoekje aangeboden van Roberto Firmino. Missen deed hij niet. Dik tien minuten later weer Henderson. De middenvelder loodste Salah door de vijandelijke verdediging. Koud kunstje voor de Egyptenaar om af te werken.

De score had daarna nog flink kunnen - of zelfs moeten - oplopen, maar Firmino en invaller Minamino misten. Salah legde de eindstand vast op 4-0. Hendersen kreeg een applausvervanging. Anfield bracht de handen op elkaar. Met 73 op 75 is de status quo behouden. Liverpool is nog steeds ongenaakbaar.

Trossard blijft net boven degradatiestreep

Leandro Trossard stond van zijn kant bij Brighton aan de aftrap voor de verplaatsing naar West Ham. De Seagulls domineerden van bij het begin in het Olympisch Stadion, maar kregen tegen een uitgekookt West Ham een lesje in efficiëntie. Treffers van Diop en Snodgrass deden Trossard en co zweten. Brighton kon tussendoor milderen dankzij een eigen doelpunt van Ogbonna en in de slotfase vielen nog twee doelpunten uit de lucht. Een lucky goal van Gross en een discutabele treffer - na twijfelachtig handspel - van Murray. Eindstand: 3-3. Trossard speelde de hele wedstrijd. Brighton (26 ptn) blijft door de draw als vijftiende twee punten boven de degradatiestreep. West Ham zit er net onder met 24 punten.

Samatta scoort z’n eerste voor Aston Villa

Concurrent Aston Villa verloor wel, op bezoek bij Bournemouth. Billing en Aké zorgden voor de 2-0 voorsprong voor de thuisploeg. Ally Samatta, die deze winter de overstap maakte van Racing Genk, kon twintig minuten voor tijd in zijn eerste Premier League-wedstrijd de aansluitingstreffer scoren. Verder kwam Villa niet, ondanks het feit dat Bournemouth bijna de hele tweede helft met een man minder speelde na rood voor Lerma. Björn Engels mocht bij Aston Villa bij de rust invallen. Het waren voor onze landgenoot zijn eerste speelminuten in de competitie in meer dan een maand tijd. Villa houdt in de stand één puntje voorsprong op West Ham, dat als achttiende op de eerste degradatieplaats staat.

Kabasele blijft voorlaatste met Watford

Watford en Christian Kabasele, die de hele wedstrijd centraal achterin speelde, leken op Vicarage Road even op weg naar een levensbelangrijke driepunter tegen Everton. Masina en Pereyra brachten de thuisploeg op een dubbele voorsprong. Maar nog voor rust ging het mis voor de Hornets. Yerry Mina scoorde twee maal op hoekschop in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Na rust pakte Delph voor Everton nog zijn tweede gele kaart, maar desondanks wonnen de bezoekers dankzij een late goal van Walcott. Watford blijft zo voorlaatste met 23 punten.

Benteke pakt z’n eerste minuten van het jaar

Christian Benteke tot slot was bij Crystal Palace eindelijk hersteld van zijn spierblessure en deed zijn eerste minuten in 2020 op. Zijn ploeg verloor echter met 0-1 van Sheffield United, waar Sander Berge twee dagen na zijn transfer van bij Racing Genk meteen in de basis stond. Een eigen doelpunt van Palace-goalie Guaita besliste de partij. Benteke werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Crystal Palace is als dertiende (30 ptn) ook nog niet zeker van het behoud.