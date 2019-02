Liverpool blijft haperen in West Ham en ziet City nu op drie punten komen DMM

04 februari 2019

22u51 0 West Ham United WHU WHU 1 einde 1 LIV LIV Liverpool Premier League Mindere zaak voor Liverpool in de titelrace om de Premier League-titel. De ploeg van Jürgen Klopp liet op het veld van West Ham punten liggen na een 1-1-gelijkspel. ‘The Reds’ zien zo Manchester City plots weer op drie punten staan.

Een Liverpool op ‘full force’ in Londen. Lovren en Wijnaldum ontbraken, maar vooraan stonden met Salah, Firmino en Mané de grote sterren van het elftal gewoon in de basis. De leider in de Premier League kon maar beter winnen van West Ham. Manchester City lijkt na een dipje in december weer helemaal onder stoom te komen. De ploeg van Kevin De Bruyne was na de zege tegen Arsenal tot op twee punten genaderd in de stand.

Liverpool wist dus wat het te doen stond, maar dat was niet meteen zichtbaar op het veld. De eerste grote kans van de partij was voor ‘Chicharito’ die de bal na een goeie aanval maar nipt naast de verste paal duwde. De wedstrijd was op dat moment twee minuten oud. West Ham was niet van plan om zich naar de slachtbank te laten leiden.

De ploeg uit Londen zette een goede organisatie neer en kwam er af en toe venijnig uit. Dat terwijl Liverpool maar moeilijk een gaatje vond in de afweer. Bij de eerste kans was het wel meteen prijs. Milner mocht vanuit buitenspel vertrekken om Mané de opener voor te schotelen: 0-1. Een doelpunt met een reukje. Al kon Liverpool niet lang van die voorsprong genieten. West Ham hing de bordjes gelijk na een ingestudeerd nummertje op een vrije trap. Antonio tekende voor de 1-1. Alles te herdoen.

Liverpool moest na de rust aan de bak, wilde het City op veilige afstand houden. Helaas voor ‘The Reds’ acteerde het aanvallende trio op een bedenkelijk niveau. Salah en vooral Firmino haalde zijn niveau niet. Het was wachten tot heel diep in de tweede helft voor de kans van de waarheid. De ingevallen Origi kwam - ook in buitenspelpositie - oog in oog met Fabianski te staan, maar de Pool pakte zonder moeite.

