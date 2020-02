Liverpool blijft buiten categorie in Engeland, Salah en Henderson bezorgen Klopp 73 op 75 DMM

01 februari 2020

17u46 1 Liverpool LIV LIV 4 einde 0 SOU SOU Southampton Premier League Liverpool blijft buiten categorie in de Premier League. De ploeg van Jürgen Klopp won in eigen huis simpel met 4-0 van Southampton. De ongelofelijke reeks wordt dus verdergezet. We zitten ondertussen aan 73 op 75.

Heel even leken ze nonchalant te worden bij Liverpool. Alex Oxlade-Chamberlain verspeelde tot twee keer toe de bal in de eerste helft. Het leverde Southampton twee halve kansjes op. ‘The Ox’ bekocht het met een uitbrander van Virgil van Dijk. Voor de rest geen vuiltje aan de lucht.

Niet dat Southampton - met ex-Standard Djenepo in de ploeg - slecht voetbalde. Aan het begin van de tweede helft hadden ‘The Saints’ zomaar een penalty kunnen krijgen, maar de ref en de VAR zagen geen graten in het manoeuvre van Fabinho. Het ging pijlsnel naar de andere kant en daar profiteerde Chamberlain maximaal. De nonchalance uit de eerste helft ging helemaal overboord.

Te meer omdat kapitein Jordan Henderson zich met de zaken ging bemoeien. De Engelsman kreeg de 2-0 op een schoteldoekje aangeboden van Roberto Firmino. Missen deed hij niet. Dik tien minuten later weer Henderson. De middenvelder loodste Salah door de vijandelijke verdediging. Koud kunstje voor de Egyptenaar om af te werken.

De score had daarna nog flink kunnen - of zelfs moeten - oplopen, maar Firmino en invaller Minamino misten. Salah legde de eindstand vast op 4-0. Hendersen kreeg een applausvervanging. Anfield bracht de handen op elkaar. Met 73 op 75 is de status quo behouden. Liverpool is nog steeds ongenaakbaar.