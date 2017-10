Liverpool blij dat Coutinho terug is, Sanchez solliciteert nu al naar Assist van het Jaar KTH/ODBS

De mot zit er een beetje in bij Liverpool. In september konden 'The Reds' maar één keer winnen in alle competities. Vandaag verspeelde Liverpool twee punten bij Newcastle. Simon Mignolet, in de Premier League de nummer één van Klopp, ging vrijuit bij de tegengoal. Een dat met een gelukje ontstond. Via het scheenbeen van de doorgebroken Josué verdween de bal in doel. Philippe Coutinho, die de aandacht terug op Liverpool kon richten na een afgesprongen transfer naar Barcelona, bracht Liverpool net voor het halfuur op voorsprong met een fraai afstandsschot. Met 12 op 21 is Liverpool zevende.

Wat zijn wij blij dat @Phil_Coutinho terug helemaal met z'n hoofd bij het voetbal zit! ¿¿ pic.twitter.com/VIlaS3xIDo — Play Sports (@playsports) 30 september 2017

Burnley duwde Everton dieper in crisis. Coach Ronald Koeman komt stilaan onder druk. Amper 7 punten en 16de in de stand, met dure aanwinsten als Davy Klaassen en Sandro Ramirez die aanpassingsproblemen kennen. Kevin Mirallas haalde niet eens de kern. Steven Defour, nuttige kracht, speelde 90 minuten en pakte geel. Burnley heeft verrassend 12 punten uit 7 wedstrijden.

AFP Defour speelde nuttige partij op het middenveld van Burnley.

Eerder op de dag haalde Arsenal het overtuigend van promovendus Brighton. De Spaanse flankverdediger Monreal scoorde al snel, even voor het uur zette de Nigeriaan Iwobi de 2-0 eindstand op het bord. Na een fantastische assist van Alexis Sanchez. Zie video hieronder. Bij Brighton stond Mathew Ryan in de goal en was er ook een eerste basisplaats in de Premier League weggelegd voor José Izquierdo. Een kwartier voor tijd werd hij vervangen door Knockaert. Arsenal zit in het spoor van Tottenham en Chelsea met 13 op 21. De clubs uit Manchester gaan aan de leiding met beiden 19 op 21.

De inzending van @Alexis_Sanchez voor Assist van het Jaar is binnen! ¿¿ pic.twitter.com/R2SB5DHK6C — Play Sports (@playsports) 30 september 2017