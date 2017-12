Herbeleef hoe Lukaku en co twee dure punten verspeelden tegen Leicester, hoe Man.City alweer ruim won en hoe Chelsea niet kon scoren tegen Everton Manu Henry en Thomas Lissens

22u32 0 Getty Images Premier League Na het spektakelstuk tussen Arsenal en Liverpool (3-3) heeft speeldag 19 in de Premier League vandaag nog een pak affiches voorgeschoteld. Volg alle duels hier LIVE.

22u39: Gedaan, United verspeelt twee dure punten!

De wedstrijd zit er meteen na de treffer van Maguire ook op. Manchester United verspeelt twee dure punten, terwijl het voldoende kansen had om de partij te beslissen.

22u36: GOAL! We krijgen toch nog gelijkspel!

In het ultieme slot sleept Leicester toch nog een gelijkspel uit de brand! Maguire ontsnapt aan de aandacht van Smalling en werkt de bal in de tweede zone voorbij Schmeichel. Balen voor Lukaku en co!

22u36: Lukaku treft de lat

Lukaku kan zich toch nog eens tonen in de extra tijd. De spits haalt uit na een pass van Matic, maar treft de lat. Een doelpunt had echter sowieso niet geteld, want 'Big Rom' vertrok vanuit buitenspelpositie.

22u34: Toegevoegde tijd

We krijgen nog vier extra minuten in het King Power Stadium.

22u32: Absolute slotfase

We zitten inmiddels in de laatste seconden van de reguliere speeltijd. Krijgen we nog goals?

22u22: Rashford laat de 1-3 liggen!

Rashford laat na om de wedstrijd helemaal te beslissen. Pogba zondert hem af voor Schmeichel, maar de Deen wint het pleit. Kan Leicester nog iets forceren?

22u17: Rood Amartey!

Van een ongelukkige invalbeurt gesproken. Amartey pakt op enkele minuten tijd twee keer geel en mag ruim een kwartier voor tijd al gaan douchen.

22u13: Lingard op de paal!

Lukaku pakt weer uit met een knappe assist, maar opnieuw laat een ploegmaat na om de kans af te werken. Lingard treft de paal.

22u03: Nummer twee voor Mata: 1-2!

Daar is dan toch de verdiende 1-2 van Manchester United. De bezoekers krijgen een vrijschop vanaf een interessante plek en Mata zet zich achter de bal. De Spanjaard krult het leer vervolgens ook prinsheerlijk over de muur: 1-2. De scheve situatie is nu helemaal rechtgezet.

REUTERS

Getty Images

21u57: Prachtige assist Lukaku

Lukaku nestelt zich eens in de rol van aangever. De spits legt de bal prima in de loop van Martial, maar de Fransman mist onbegrijpelijk. Dit had altijd de 1-2 moeten zijn.

21u55: Fuchs knalt op Lindelöf

Bijna is daar de 2-1 van de thuisploeg. Op pass van Mahrez kan de Oostenrijkse verdediger vrij uithalen vanaf enkele meters en De Gea is ook geklopt, maar Lindelöf redt nog op de lijn.

Action Images via Reuters Soccer Football - Premier League - Leicester City vs Manchester United - King Power Stadium, Leicester, Britain - December 23, 2017 Leicester City's Christian Fuchs shoots at goal Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

AFP Manchester United's French midfielder Paul Pogba (C) goes past Leicester City's Spanish midfielder Vicente Iborra (L) during the English Premier League football match between Leicester City and Manchester United at King Power Stadium in Leicester, central England on December 23, 2017. / AFP PHOTO / Roland HARRISON / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. /

Action Images via Reuters Soccer Football - Premier League - Leicester City vs Manchester United - King Power Stadium, Leicester, Britain - December 23, 2017 Leicester City's Christian Fuchs in action with Manchester United's Juan Mata Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

21u50: We voetballen weer

De tweede periode is op gang gebracht in het King Power Stadium. Kan Manchester United de zege nog pakken?

21u33: Rusten geblazen!

De eerste helft zit erop in Leicester. Vardy bracht de 'Foxes' op voorsprong, maar Mata zette de bordjes gelijk op slag van rust.

21u30: Maguire mist zijn controle

Daar zijn de 'Foxes' nog een keer. Maguire staat plots moederziel alleen op een vrijschop van Albrighton, maar de centrale verdediger mist zijn controle compleet. Daardoor kan Young wegwerken.

21u25: GOAL! Mata met de gelijkmaker

Manchester United stelt voor rust nog gedeeltelijk orde op zaken. Lingard legt de bal goed tot bij Mata en de kleine Spanjaard verschalkt Schmeichel met een overhoeks schot. Voor Mata is het nog maar zijn tweede competitietreffer van het seizoen.

21u20: Wanhoopspoging Pogba

Het is nog vroeg, maar toch pakt Pogba al uit met een wanhoopspoging. De Fransman ziet Schmeichel iets te ver uit zijn doel staan en trapt vanaf de middenlijn, maar de bal gaat ver naast.

21u13: GOAL! Vardy maakt er 1-0 van!

Een flukse counter van Leicester levert meteen ook de 1-0 op. Ndidi jaagt de bal naar voren en Mahrez is sneller dan Smalling. De Algerijnse stilist legt het leer vervolgens heel listig in de loop van Vardy, die zijn vijftigste Premier League-goal voorbij De Gea schiet.

Getty Images LEICESTER, ENGLAND - DECEMBER 23: Paul Pogba (R) of Manchester United looks dejected after the opening goal scored by Jamie Vardy of Leicester City during the Premier League match between Leicester City and Manchester United at The King Power Stadium on December 23, 2017 in Leicester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Getty Images LEICESTER, ENGLAND - DECEMBER 23: Jamie Vardy of Leicester City celebrates scoring the opening goal with team mates during the Premier League match between Leicester City and Manchester United at The King Power Stadium on December 23, 2017 in Leicester, England. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

REUTERS Soccer Football - Carabao Cup Quarter Final - Leicester City vs Manchester City - King Power Stadium, Leicester, Britain - December 19, 2017 Leicester City's Jamie Vardy celebrates scoring their first goal with Riyad Mahrez and Andy King REUTERS/Darren Staples EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

GOALLLLLLLLLL!



5️⃣0️⃣ @premierleague goals for JAMIE VARDY!



Ndidi to Mahrez to Vardy. So much composure.



1️⃣-0️⃣#LeiMun pic.twitter.com/gFVxaIVQ88 Leicester City(@ LCFC) link

21u04: Omhaal Lukaku de mist in

Martial vindt Lukaku aan de tweede paal en de Rode Duivel probeert het verrassend met een omhaal. De bal gaat huizenhoog over.

21u: Flukse actie Gray

Daar zijn ook de bezoekers eens. Gray probeert het in zijn eentje, maar het avontuur van de winger eindigt met een voorzet op een vijandelijk been. Het is alweer even wachten op kansen.

Photo News

Photo News

20u53: Scheichel moet opnieuw plat

Pogba kapt Iborra slim uit en schiet dan met zijn linker. Het schot is knap, maar Schmeichel gaat goed plat en redt.

20u50: Schmeichel redt knap

Na vier minuten zorgt Lingard voor het eerste gevaar. De winger combineert goed met Lukaku en zijn schot wijkt vervolgens af op Fuchs, waardoor Schmeichel moet uitpakken met een prima redding. De netten trillen nog niet.

Getty Images

20u45: De wedstrijd is begonnen

De wedstrijd is op gang getrapt in het King Power Stadium. Kan Romelu Lukaku scoren tegen de kampioen van twee jaar geleden?

20u31: Opstelling Leicester City

Schmeichel, Simpson, Maguire, Morgan (c), Fuchs, Iborra, Ndidi, Mahrez, Albrighton, Gray, Vardy

Bank:

Hamer, Chilwell, Amartey, Dragovic, King, Slimani en Okazaki

Your #lcfc starting XI tonight: Schmeichel, Simpson, Maguire, Morgan (c), Fuchs, Iborra, Ndidi, Mahrez, Albrighton, Gray, Vardy.



Subs: Hamer, Chilwell, Amartey, Dragović, King, Slimani, Okazaki. #LeiMun. pic.twitter.com/2LnsoSHE41 Leicester City(@ LCFC) link

20u29: Opstelling Manchester United

De Gea, Lindelöf, Jones, Smalling, Young, Matic, Pogba, Mata, Lingard, Martial en Lukaku

Bank:

Romero, Rojo, Shaw, Herrera, Mkhitaryan, Ibrahimovic en Rashford

#MUFC's starting XI to face Leicester City tonight... 🔴 pic.twitter.com/b9erGBd5pW Manchester United(@ ManUtd) link

AFP Manchester United's Belgian striker Romelu Lukaku chases the ball during the English Premier League football match between West Bromwich Albion and Manchester United at The Hawthorns stadium in West Bromwich, central England, on December 17, 2017. / AFP PHOTO / Oli SCARFF / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. /

20u22: Het zit erop!

De wedstrijd is ten einde, Tottenham wint met 0-3 en kan weer opgelucht ademhalen. Harry Kane was de grote man met drie treffers.

20u15: Toegevoegde tijd

We krijgen nog drie extra minuten in Burnley.

20u08: Wéér Kane

En nu is de zege helemaal binnen voor Tottenham. Kane krult de bal fraai in de verste hoek en knalt zo zijn 36ste competitiegoal van 2017 in doel. Hij evenaart daarmee het record van Alan Shearer (36 in 1995).

Action Images via Reuters

19u59: Kane maakt er dan toch 0-2 van!

Daar is Kane dan toch! De Engelse prijsschutter zet zich goed door en faalt nu niet oog in oog met Pope: 0-2!

19u50: Barnes tegen de grond, maar geen penalty

Ook Burnley schreeuwt nu om een strafschop. Barnes gaat tegen de grond na een duel met Vertonghen, maar de aanvaller stond buitenspel.

19u44: Gigantische misser Son!

Bij Tottenham spelen ze met hun geluk. Kane stuurt Aurier n de Ivoriaan legt keurig breed naar Son. De winger lijkt de bal maar in doel te moeten leggen, maar trapt de gigantische kans huizenhoog over. Wat een misser!

19u39: Eriksen drukt te zwak af

Pope trapt alweer dramatisch uit en Son kan daardoor met de bal aan de haal gaan. De Zuid-Koreaan vindt Eriksen, maar de Deen krijgt de bal niet onder controle. Pope kan daardoor eenvoudig oprapen.

Getty Images

19u35: We voetballen weer

De tweede helft is op gang getrapt op Turf Moor. Kan Burnley de nederlaag nog voorkomen?

19u18: Rusten geblazen!

De eerste helft zit erop in Burnley. Tottenham leidt met 0-1 dankzij een strafschopgoal van Kane. Houden de Spurs stand na rust?

Getty Images

19u15: Extra tijd

We krijgen nog twee extra minuten op Turf Moor.

19u06: Prima ingreep Vertonghen

Defour krijgt veel tijd om de bal voor doel te brengen. De middenvelder viseert de eerste zone, maar Vertonghen gooit zich goed voor de bal. Wat kan de thuisploeg nog voor rust?

19u: Lloris brengt redding

Aurier laat zich de kaas van het brood eten en zo kan Defour de achterlijn halen. De middenvelder zet voor richting Wood, maar Lloris kan net op tijd ingrijpen. Bijna braken de missers Tottenham zuur op.

18u56: Kane knalt overhaast over

Alweer laten de Spurs een prima kans onbenut. Pope trapt zwak uit en Eriksen legt de bal handig in de voeten van de spits. Maar Kane trapt het leer hoog over.

AFP

18u51: Sissoko laat de 0-2 liggen!

Tottenham kan counteren na een hoekschop van de thuisploeg. Dele zet Sissoko op weg naar Pope, maar de Franse international mist tot twee keer toe. Hier had de kilometervreter altijd voor 0-2 moeten zorgen.

18u46: Kane bijna met nummer 35

Een gekraakt schot van Dele valt voor de voeten van Kane. De spits grist de bal handig mee, maar hij zet de bal naast de goal van Pope.

REUTERS

18u42: 34ste goal voor Kane

Voor Kane is het zijn 34ste Premier League-treffer van 2017. Enkel Alan Shearer (36 in 1995) en Robin van Persie (35 in 2011) deden ooit beter in één kalenderjaar. Kan de topspits van Tottenham hen nog van de troon stoten?

Photo News

18u37: Kane maakt er 0-1 van!

De dertiende goal van het seizoen hangt tegen het net voor Harry Kane. De topschutter van Tottenham zet zich achter de bal, nadat Dele gretig over het been van Long was gegaan in de zestien. Pope probeert hem te intimideren, maar Kane stuurt de bal keihard naar de verste hoek. Zuurstof voor de Spurs.

18u34: Meteen weer een stevige tackle van Dele

Dele heeft duidelijk niet echt lessen getrokken uit de gemene overtreding die hij vorige week beging op Kevin De Bruyne. De youngster gaat ook nu zwaar door op Hendrick en mag blij zijn dat hij slechts geel krijgt.

18u30: De bal rolt

De Spurs hebben de partij op Turf Moor op gang getrapt. Tottenham kon al vijf matchen op rij niet winnen buitenshuis, doen ze dat wel opnieuw tegen Defour en co?

Getty Images

18u10: Opstelling Burnley

Pope, Bardsley, Long, Mee, Taylor, Cork, Defour, Arfield, Gudmundsson, Wood

Bank:

Lowton, Vokes, Barnes, Westwood, Walters, Wells, Lindegaard

Photo News

18u00: Opstelling Tottenham

Lloris, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Sissoko, Eriksen, Dele, Son, Kane

Bank:

Vorm, Trippier, Rose, Foyth, Dembélé, Lamela, Llorente

17u52: EINDE MATCH

Ook Bournemouth incasseert een oplawaai van City: 4-0. De Bruyne en co haalden niet eens hun gebruikelijke niveau, maar waren meer dan één maatje te groot.

Action Images via Reuters

17u46: 101 goals dit kalenderjaar

Jawel, u leest het goed. City scoorde al 101 goals in 2017. Enkel in 1929 (104) en 1957 (100) bereikten de Citizens die kaap eerder.

Another 🔵 and ⚪️ party on the pitch! 🕺 pic.twitter.com/yoDJDDIqp1 Manchester City(@ ManCity) link

17u43: En daar is nummer vier!

City walst alsnog over Bournemouth. Invaller Danilo werkt met links nummer vier in de korte hoek. Goal nummer 36 in 10 thuismatchen voor City.

17u37: GOAL! Agüero met nr. 101: 3-0

Na nummer 100 volgt nu ook nummer 101 in het Etihad. Agüero knikt, op aangeven van invaller Bernardo Silva, volledig vrijstaand nummer drie tegen de touwen. Tweede van de avond voor de Argentijn.

Photo News

17u35: 84% balbezit voor City

Om de onmacht van Bournemouth in het Etihad even te illustreren: de Cherries hebben na 76 minuten 16% van het balbezit gehad.

17u32: De Bruyne naar de kant

Onze landgenoot heeft er een vrij anonieme match opzitten en mag gaan rusten. Gündogan komt het aflossen.

17u30: City op weg naar onwaarschijnlijke 55/57

In het Etihad heeft City zijn schaapjes al lang op het droge. Zonder het gaspedaal écht in te duwen, houden Kompany en co achterin makkelijk stand. 2-0 met nog zo'n twintig minuten op de klok.

17u24: DEPOITRE SCOORT!

En of Depoitre zijn draai stilaan vindt bij Huddersfield. Vorig weekend scoorde hij al op Watford en op het veld van Southampton doet hij dat huzarenstukje gewoon over met een rake kopslag. Na ruim een uur brengt hij zijn team langszij (1-1). Depoitre is de allereerste Huddersfield-speler die in drie opeenvolgende PL-matchen de netten doet trillen.

17u16: Sterling steekt Lukaku voorbij

Sterling en Bournemouth: een geslaagd huwelijk voor de pijlsnelle vleugelaanvaller. Sterling scoorde in vijf optredens liefst zeven keer tegen de Cherries. Hij laat zo onder meer Lukaku en Kane (allebei 6) achter zich.

17u11: GOAL! Sterling prikt 2-0 binnen

Even pakt City uit met een versnelling en bij Bournemouth hebben ze dat geweten. Agüero kruipt ditmaal in de rol van aangever. Sterling is afwerker van dienst. Nummer twaalf dit seizoen voor de kwieke winger.

17u10: Chadli mag opdraven

Tussendoor geven we u ook mee dat Chadli bij de rust is ingevallen op het veld van Stoke. De Rode Duivel kijkt met West Brom momenteel tegen een 2-1-achterstand aan.

17u05: Heerlijke pass De Bruyne

Met héél veel gevoel stuurt De Bruyne maatje Sterling de diepte in. Die laatste worstelt echter met de controle. De Bournemouth-defensie kan ontzetten.

17u03: Tweede helft gestart

16u47: EINDE EERSTE HELFT

De twee minuten toegevoegde speeltijd zijn verstreken. City zoekt met een 1-0-voorsprong de kleedkamers op na een weinig onderhoudende eerste periode. Ook De Bruyne kon zijn stempel nog niet drukken. Agüero scoorde zijn 100ste goal in het Etihad.

Photo News

16u43: Kompany Alert

Overtuigend is het zeker niet bij City en de tegenprikken van Bournemouth worden steeds gevaarlijker. Kompany is gelukkig bij de pinken om een schot van de doorgebroken Ibe af te blokken.

16u39: Ederson en City spelen met vuur

Ederson komt ietwat onorthodox uit zijn kooi en wil het leer uit de voeten van Wilson afsnoepen. De City-doelman zit er echter volledig naast. De thuisploeg kan het leer nog tijdig ontzetten.

16u33: Nog geen imponerende 'KDB'

Helemaal in zijn sas is De Bruyne nog niet vandaag. Ook zijn afstandsschot waait hoog over de kooi van Begovic.

16u30: Indrukwekkende Agüero

Agüero is de allereerste City-speler die erin slaagt de kaap van 100 goals te bereiken in het Etihad. En of hij een fenoneem is in het blauwe gedeelte van Manchester.

16u28: GOAL! Agüero scoort de 1-0

Iets voor het halfuur is het dan toch prijs. Fernandinho vindt met een listig balletje de volledig vrijstaande Agüero. Die laatste twijfelt niet en fusilleert Begovic: 1-0.

16u26: Pegel van jewelste

City zoekt geduldig naar openingen het rood-zwarte blok, maar grote kansen levert dat tot dusver niet op. Otamendi probeert het met een loeier van afstand. Begovic ontzet met de vuisten.

16u20: Agüero lepelt over

Dan maar eens met een lange pass, moet Otamendi gedacht hebben. De Argentijn loodst landgenoot Agüero de diepte in, maar die laatste trapt hoog over.

Action Images via Reuters

16u18: Wachten op flits

Echt op toerental draait City vooralsnog niet. Bournemouth plooit terug, maar komt achterin nauwelijks in de problemen. Het is wachten tot een snelle combinatie of een flits de match openbreekt.

16u10: Prikje Bournemouth

Zowaar een kansje voor de bezoekers. Stanislas loopt zich slim vrij in de zestien, maar kraakt vervolgens zijn schot. Voor diezelfde Stanislas is het meteen einde verhaal. Hij moet met een knieblessure de strijd staken.

Can this man add to his impressive record against the Cherries this afternoon? 🙏 pic.twitter.com/X976SKwqTv Manchester City(@ ManCity) link

16u06: "Oh Kevin De Bruyne"

De City-aanhang scandeert een eerste keer de naam van hun sterkhouder. De eerste hoekschop van de match, die De Bruyne voor zijn rekening neemt, levert niets op.

16u: Wedstrijden afgetrapt!

Kan Bournemouth, na een 3 op 18, dit City stokken in de wielen steken?

15u27: Ook Depoitre en Kabasele in actie

Naast De Bruyne en Kompany komen er zo dadelijk nog twee Belgen aan de bak in de Premier League. Kabasele start bij Watford alweer in de basis op het veld van Brighton & Hove Albion. Ook Depoitre, vorig weekend nog trefzeker, mag rekenen op een basisplaats bij Huddersfield. Hij staat voor de lastige verplaatsing in Southampton.

15u23: Kompany keert terug bij City, ook De Bruyne tekent present

Team News | How the Blues line-up for the final home game of 2017!



Brought to you by @HAYSWorldwide #cityvafcb #mancity pic.twitter.com/goADSJJKbj Manchester City(@ ManCity) link

📰 Headline #MCIBOU team news...



🔘 Simpson in for first @premierleague appearance

🔘 S Cook makes 250th club appearance

🔘 Stanislas and Ibe start#afcb 🍒 pic.twitter.com/dXekPoRDyT AFC Bournemouth 🍒(@ afcbournemouth) link

15u20: EINDE MATCH (0-0)

Het zit erop. Chelsea verspeelt twee duren punten op Goodison Park. Hazard en co domineerden de volledige match, maar botsten op een blauwe muur. Everton is maar wat blij met de enige draw voor eigen publiek dit seizoen.

15u16: Bijna mokerslag

Terwijl het bordje met vier minuten toegevoegde speeltijd de lucht in gaat, versiert Everton zijn beste kans van de match. Jagielka knikt op hoekschop de onverdiende 1-0 rakelings over.

15u12: Schotje Hazard

Nog maar eens Hazard, ook deze keer zonder succes. Het afgeblokte schot is een prooi voor doelman Pickford. Is Everton op weg naar een eerste puntendeling op eigen veld dit seizoen? Illustrerend voor de match: Everton leverde nog geen enkel schot tussen de palen af. De teller van Chelsea staat op acht.

EPA

15u07: Chelsea duwt gaspedaal verder in

De slotfase nadert en Chelsea beseft dat het money time is. Hazard gaat nog eens op wandel, maar zijn strakke voorzet wordt door niemand in doel gedevieerd.

15u01: Lat brengt redding voor Everton!

Daarstraks redde hij nog een bal voor de doellijn, nu maakt Williams ei zo na een eigen doelpunt. De Welshman verlengt een voorzet met het hoofd tegen de dwarsligger. Chelsea heeft nog een kwartier voor die verlossende goal.

14u56: Daar is Batshuayi

De Blues kamperen nu voortdurend rond de zestien van Everton. Met nog een kwart wedstrijd lijkt de thuisploeg maar wat blij met een punt. Intussen komt er nog een derde Rode Duivel tussen de lijnen. Batshuayi neemt de plek in van Willian.

We're into the final 20 minutes...



COME ON CHELSEA! 💪 #EVECHE pic.twitter.com/110WJVcJw3 Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

14u52: Poging Hazard

Hazard lijkt helemaal hersteld en waagt nu zelf zijn kans. Zijn harde knal met links wordt gepareerd door doelman Pickford. Everton geeft nog steeds geen krimp.

14u47: Opnieuw stevige interceptie

Keane, die zopas nog tegen geel opliep na een stevige fout op Hazard, gaat opnieuw fors in de tackle richting onze landgenoot. Ditmaal speelt de jonge centrale verdediger wél zuiver de bal.

Photo News

14u44: Hazard (even) naar kant

Hazard incasseert een stevige tik en moet even naar de kant voor verzorging. Het lijkt gelukkig niet al te ernstig. De Rode Duivel stapt al gauw weer het veld op.

14u39: Wie breekt het open?

Je kan er niet meer omheen: Allardyce heeft zijn sinds komst écht wel iets neergezet bij Everton. Ook Hazard forceerde nog geen gaatje in de blauwe muur. Chelsea blijft wel de dominante ploeg.

14u32: Furieuze start Chelsea

Chelsea begint aan het tweede bedrijf zoals het dan in deel één deed. Pedro knalt op de vuisten van Pickford en in de herneming haalt Williams een schot van Alonso van de lijn.

14u31: Tweede helft gestart

Vindt Chelsea na de pauze wél gaten in de Everton-defensie?

Everton's deep defence is doing well. A certain Cesc to the rescue for #cfc? Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

14u15: RUST (0-0)

Chelsea heeft nog werk voor de boeg na rust. Hazard en co namen vanaf minuut één het heft in handen - maar naarmate de minuten vorderden, stokte de motor. 0-0 is dan ook de ruststand.

Half-time: Everton 0-0 Chelsea



What are your thoughts so far? 🤔 #EVECHE pic.twitter.com/A0QTqwmS1f Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

14u10: Straffe statistiek Everton

Ondanks de slechte seizoensstart is een trip naar Goodison Park voor elke ploeg een moeilijk te omzeilen klip. Enkel Arsenal (16) won in 2017 meer PL-thuismatchen dan Everton (15). Enkel De Bruyne en City (52) scoorden dan weer méér goals dan de Toffees (47) in eigen huis dit kalenderjaar .

The Blues continue to probe but it remains 0-0. 40 minutes played. #EVECHE pic.twitter.com/dPu5w1OjO8 Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

14u04: Loeier Pedro

Balverlies bij de thuisploeg luidt bijna de 0-1 in. Bagayoko vindt Pedro op de links, maar de Spanjaard knalt met zijn linker op Pickford. De daaropvolgende hoekschop levert niets op.

Action Images via Reuters

14u01: Eindelijk Everton, Courtois blijft werkloos

Ruim een halfuur moesten we wachten op het eerste wapenfeit van Everton. De 19-jarige Davies knalt vanop afstand een metertje naast de kooi van Courtois.

13u59: Mindere fase

Qua doelgevaar is het de jongste tien minuten stilgevallen. Everton knokt zich stilaan wel meer in de match, maar kreeg op offensief vlak nog niets klaar. Chelsea zoekt.

13u53: Uitstekende vorm

Chelsea won acht van zijn laatste tien PL-optredens. Uitzonderingen waren het 1-1-gelijkspel in Liverpool eind november en de 1-0-nederlaag in West Ham twee weken terug. Maar ook Everton verkeert, sinds de aanstelling van coach Allardyce, in een uitstekende vorm. De Toffees pakten 13 op 15.

Heads up! @CesarAzpi in first half action at Goodison Park... #EVECHE pic.twitter.com/7xlpCFjpJK Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

13u45: Dominantie

Chelsea heeft het leer voortdurend in eigen rangen en verdient stilaan de 0-1. Hazard pakt uit met een versnelling op links, maar zijn strakke voorzet wordt ontzet door doelman Pickford. In de herneming knalt Kanté in niemandsland.

13u39: Chelsea dicht bij 0-1

Eerste echte waarschuwing van Chelsea. Bij Everton krijgen ze het leer niet ontzet en Hazard zwiept nog eens voor doel. Vervolgens worden de pogingen van Bagayoko én Willian voor de lijn gekeerd. Everton ontsnapt.

Action Images via Reuters

13u35: Mijlpaal Sigurdsson

Voor Sigurdsson is het vandaag, ongeacht het resultaat, een speciale wedstrijd. De Everton-spelverdeler maakt zijn 200ste optreden in de Premier League. Hij is pas de derde IJslander, na Hermann Hreidarsson (332) en Eidur Gudjohnsen (211), die de kaap bereikt.

13u31: Daar is Hazard al

Ook Chelsea doet het vanmiddag zonder hun topschutter Morata. Hazard, die als valse spits fungeert, steekt meteen de neus aan het venster. Hij kan de scherp aangesneden voorzet van Moses niet in doel verwerken.

13u30: We zijn vertrokken!

Het eerste fluitsignaal weerklinkt op Goodison Park, waar Rooney - die zes keer scoorde in zijn laatste vijf matchen in de Premier League - wegens ziekte verstek moet geven. Kunnen de Toffees ook zonder hun sterkhouder iets rapen tegen de Chelsea-Belgen?

12u30: Welkom!

Tegen het Everton van 'Big Sam' Allardyce, dat de laatste weken aan stevige opmars bezig is, gaat Chelsea vandaag op zoek naar een zevende uitzege dit seizoen. Courtois en Hazard starten zoals verwacht in de basis. Batshuayi kreeg in de midweekmatch tegen Bournemouth nog een basisstek, maar moet vandaag opnieuw vrede nemen met de rol van bankzitter.

Team to face Everton: Courtois; Azpilicueta (c), Christensen, Rudiger; Moses, Kante, Bakayoko, Alonso; Willian, Hazard, Pedro. #EVECHE pic.twitter.com/NCwswUaGBt Chelsea FC(@ ChelseaFC) link