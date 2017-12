LIVEBLOG PL: Tottenham klimt met gelukje op voorsprong tegen Stoke - concurrent Depoitre scoort Thomas Lissens

13u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Action Images via Reuters Premier League Dit weekend staat de zestiende speeldag in de Premier League op het programma. Onder meer Chelsea, Huddersfield, Burnley en Tottenham komen vanmiddag in actie. Op deze pagina krijgt u alles mee van de actie over het Kanaal!

16u30 - Spurs komen weer opzetten

De Spurs zijn nu duidelijk de betere ploeg op Wembley. Vooral Son is geregeld een gesel voor de bezoekers, maar de voorzetten van de Zuid-Koreaan komen er nog te weinig uit.

16u21 - GOAL! Tottenham met gelukje op voorsprong op Wembley!

Wembley krijgt een eerste treffer te zien, al zullen de Spurs er geen schoonheidsprijs mee winnen. Son zette zich goed door op rechts en via Shawcross belandde het leer voorbij Butland: 1-0.

Action Images via Reuters

REUTERS

16u18 - Defoe zet Benteke en co op achterstand

In Selhurst Park mogen de uitfans een eerste keer gaan rechtstaan op de banken. Defoe zet Bournemouth met zijn 200ste goal in het Engelse profvoetbal immers op voorsprong tegen Crystal Palace, waar Christian Benteke in de basis is gestart.

200 - Jermain Defoe has scored his 200th goal in league football, with 20 of them coming for Bournemouth. Marksman. pic.twitter.com/guBtrVrsdX OptaJoe(@ OptaJoe) link

16u12 - Concurrent Depoitre scoort

De netten trillen een eerste keer in het John Smith's Stadium. Het is Steve Mounie, de concurrent van Laurent Depoitre, die Ryan na twaalf minuten kan verschalken nadat de bal bleef hangen bij een hoekschop.

REUTERS Soccer Football - Premier League - Huddersfield Town vs Brighton & Hove Albion - John Smith’s Stadium, Huddersfield, Britain - December 9, 2017 Huddersfield Town’s Steve Mounie celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Andrew Yates EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Action Images via Reuters Soccer Football - Premier League - Huddersfield Town vs Brighton & Hove Albion - John Smith’s Stadium, Huddersfield, Britain - December 9, 2017 Huddersfield Town’s Steve Mounie scores their first goal Action Images via Reuters/Ed Sykes EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

16u06 - Eriksen vindt Dele niet

Eriksen heeft plots veel ruimte op rechts en de Deen, die zijn 200ste match voor Tottenham speelt, probeert Dele te vinden voor doel. Maar de jonge Edwards werkt de bal goed weg.

16u00 - We zijn weer begonnen in Engeland

De matchen van 16u zijn op gang gefloten. Tottenham-Stoke, Huddersfield-Brighton en Burnley-Watford zijn de wedstrijden die in deze liveblog zullen worden gevolgd.

15u37 - Opvallend duel tussen Huddersfield en Brighton

Huddersfield en Brighton & Hove Albion namen het al 50 keer tegen elkaar op, maar nog nooit in de Premier League. Hun vorige duels vochten de nieuwkomers in de Premier League uit in de tweede en derde klasse.

Getty Images Depoitre zit alweer op de bank bij de Terriërs.

15u25 - Chelsea voor de vierde keer dit seizoen onderuit!

De punten blijven in het London Stadium. Chelsea kwam nog wel met een slotoffensief op de proppen, maar een gaatje vinden in de muur die de thuisploeg optrok, lukte niet. David Moyes wint zo zijn eerste van elf thuisduels in 2017. Voor West Ham is het ook de eerste zege in een Londense derby dit seizoen.

15u21 - Fabregas knalt over

West Ham staat goed te verdedigen, maar Fabregas krijgt dan toch nog eens een schietkans. De Spanjaard doet het echter overhaast, de bal gaat hoog over.

15u15 - Vijf minuten extra!

Chelsea krijgt nog vijf minuten extra tijd in zijn zoektocht naar -minstens- een puntje. Wat kunnen de Blues nog?

15u12 - Hazard en Morata missen!

In de slotfase is Chelsea daar dan toch twee keer. Eerst kon Morata door de buitenspelval glippen, maar het schot van de Spanjaard ging over. Twee minuten later kreeg Hazard dan een schietkans, maar de Rode Duivel mikte over.

AFP

15u11 - Defour tegen Kabasele

Opstelling Burnley: Pope, Bardsley, Tarkowski, Long, Ward, Cork, Defour, Hendrick, Arfield, Gudmundsson en Wood

Bank: Taylor, Vokes, Barnes, Westwood, Lindegaard, Wells en Ulvestad

Opstelling Watford: Gomes, Janmaat, Mariappa, Kabasele, Zeegelaa;r Cleverley, Doucouré, Carrillo, Pereyra, Richarlison, Deeney

Bank: Karnezis, Prödl, Holebas, Watson, Capoue, Success, Gray

Here's your Clarets line-up for today's game v @WatfordFC pic.twitter.com/2weKOfb00M Burnley FC(@ BurnleyOfficial) link

15u10 - Twee Belgen in de basis bij Tottenham

Opstelling: Lloris, Trippier, Dier, Vertonghen, Davies, Dembele, Winks, Son, Eriksen, Dele, Kane

Bank: Vorm, Aurier, Foyth, Rose, Sissoko, Lamela, Llorente

Opstelling Stoke: Butland, Zouma, Shawcross, Wimmer, Edwards, Fletcher, Allen, Pieters, Shaqiri, Choupo-Moting en Diouf

Bank: Grant, Berahino, Affelay, Adam, Cameron, Crouch en Ramadan

15u08 - De tijd dringt voor Chelsea

West Ham kon van de laatste 22 PL-duels tegen Chelsea er maar twee winnen, maar nu zit er toch wel een nieuwe driepunter aan te komen. Chelsea blijft aanvallend onmondig en Adrian moest al een tijdje niet in actie komen.

15u05 - Brighton met Ryan in doel, Izquierdo op de bank

Opstelling: Ryan, Bruno, Duffy, Dunk, Suttner, Schelotto, Stephens, Pröpper, Brown, Gross en Murray

Bank: Krul, Huenemeier, Kayal, March, Izquierdo, Baldock en Hemed

Here's how #BHAFC line up for today's @premierleague match against @htafcdotcom. #HUDBHA pic.twitter.com/EZBi7N6Tiq BHAFC ⚽️(@ OfficialBHAFC) link

15u00 - Depoitre andermaal op de bank bij Huddersfield

Om 16 uur treft Huddersfield Town Brighton. Maar Laurent Depoitre moet, zoals de voorbije weken, alweer toekijken vanaf de bank.

Opstelling: Lössl, Smith, Schindler, Zanka, Löwe, Hogg, Quaner, Mooy, Ince, Kachunga en Mounié

Bank: Coleman, Whitehead, Cranie, Lolley, Williams, Depoitre en Hadergjonaj

TEAM NEWS with @ViessmannUK: Head Coach David Wagner has made three changes to his #htafc starting line-up for today's @premierleague game against @OfficialBHAFC; 3pm kick-off.



➡️Jonathan Hogg, Chris Löwe and Steve Mounié (AT) pic.twitter.com/HOOF3EeuXv Huddersfield Town(@ htafcdotcom) link

14u56 - Christensen afgeblokt

Na een prima actie van de ingevallen Willian krijgt Chelsea een vrijschop op een interessante plek. Het levert een kans op voor Christensen, maar het schot van de Deense verdediger wordt afgeblokt door Reid.

25 minutes left on the clock, still searching for the equaliser. COME ON YOU BLUES! #WHUCHE pic.twitter.com/kIpKAJJhYZ Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

14u53 - Conte gooit laatste troefkaart op tafel

We zullen Michy Batshuayi vandaag niet in actie zien bij Chelsea. Met nog 30 minuten op de klok voert Conte immers al zijn derde wissel door. Willian komt in de plaats van Zappacosta. Kan de Braziliaan de bakens mee verzetten?

REUTERS

14u47 - Zappacosta's voorzet wordt niet verlengd

Chelsea kan nog eens dreigen. Zappacosta rukt ver op en zwiept de bal scherp voor doel, maar Fabregas komt net te kort om het leer te verlengen. Gaat Chelsea op dit elan voort?

14u43 - Geen strafschop voor West Ham!

Arnautovic grist de bal handig mee, meer Christensen kan ingrijpen. Volgens de Oostenrijker deed de Deen dat echter met de hand, maar de bal gaat niet op de stip. Courtois is voorlopig werkloos na rust.

AFP

14u41 - Fabregas afgeblokt

Fabregas kan de bal met zijn hoofd richting doel verlengen na een prima voorzet vanaf rechts. Ogbonna gooit zich echter nog goed in de baan van de bal.

14u38 - Pedro moet het tij helpen keren

Conte heeft tijdens de rust een wijziging doorgevoerd. Bakayoko is in de kleedkamer gebleven en met Pedro staat er nog wat extra aanvallend geweld tussen de lijnen.

14u35 - Chelsea moet nog niet wanhopen, of toch wel?

Chelsea maakte dit seizoen al twee keer een achterstand ongedaan, maar ze deden dat wel telkens op Stamford Bridge. Op 21 oktober wonnen ze nog met 4-2 tegen Watford en afgelopen zaterdag haalden ze het met 3-1 tegen promovendus Newcastle.

AP

14u33 - We voetballen weer!

De bal rolt weer in het London Stadium. Chelsea gaat er meteen stevig tegenaan, maar zullen ze een gaatje kunnen vinden in de dubbele afweergordel van de stadsgenoot?

14u16 - Rusten geblazen

Chelsea trekt met een 1-0-achterstand naar de kleedkamers. De Blues van Antonio Conte kwamen al snel op achterstand en op een opflakkering van een tiental minuutjes na, konden Hazard en co amper iets tonen. Stelt Chelsea na rust orde op zaken?

Keep it up, lads!#WHUCHE pic.twitter.com/MJ130vMIdX West Ham United(@ WestHamUtd) link

AFP

14u07 - Masuako schiet voorlangs

Daar zijn ook de Hammers nog een keer. Masuako mag ver oprukken en schiet dan met zijn prima linker, maar Courtois moet niet in actie komen. De bal gaat voorlangs.

14u05 - Morata komt net te laat

Morata is het eindpunt van een lang uitgesponnen aanval van Chelsea. Maar Reid kan de bal net voor de neus van de Spanjaard wegwerken. Kan Chelsea nog scoren in de slotfase van de eerste helft?

REUTERS

13u59 - Adrian houdt West Ham tot twee keer toe recht

De Blues rukken op. Eerst moet Adrian zich onderscheiden op een plaatsbal van Kante en meteen daarna houdt hij Zappacosta van de gelijkmaker. West Ham heeft nood aan zuurstof.

13u55 - Eindelijk zege voor de Hammers?

Leuk statistiekje: West Ham kon als enige van de vijf Londense Premier League-clubs nog geen derby winnen dit seizoen. Maar geen nood voor de mannen van David Moyes: mocht het vandaag niet lukken tegen Chelsea, dan krijgen ze woensdag al een nieuwe kans tegen Arsenal.

REUTERS

13u51 - Hazard knalt voorlangs!

Onze woorden zijn nog niet koud of daar is dan toch de eerste kans voor Chelsea. Ogbonna troeft Morata eerst nog af in de lucht, maar de bal valt wel voor de linker van Hazard. De draaischijf van de Rode Duivels viseert de verste hoek, maar zijn schot zoeft voorlangs.

13u48 - Geel Alonso, Chelsea op zoek naar zichzelf

Alonso gaat in het boekje na een te late ingreep op thuisdoelman Adrian. En de overtreding van de Spaanse winger is eigenlijk tekenend voor het matchbegin van Chelsea, die overal net een stapje te laat komen. Ook Hazard komt voorlopig amper in het stuk voor.

Action Images via Reuters Kante werkt weg voor Noble.

13u43 - Geen strafschop voor Morata

Daar is Chelsea dan toch een eerste keer. Morata kapt Reid slim uit, maar de Spaanse spits gaat in duel met de centrale verdediger vervolgens veel te simpel tegen de grond. Geen strafschop voor de doelpuntenmachine.

AFP

13u40 - Eerste goal voor Arnautovic

Hij werd afgelopen zomer voor een slordige 20 miljoen euro weggehaald bij Stoke, maar toch was zijn goal tegen Chelsea pas Arnautovic' eerste treffer in het shirt van de Hammers. Voor Stoke scoorde hij 22 keer, waaronder één keer tegen Chelsea (op 7 november 2015).

Action Images via Reuters

AFP

13u35 - Goal! Arnautovic maakt er verdiend 1-0 van!

Chelsea mag meteen achtervolgen! Arnautovic draait na een puike combinatie weg bij Christensen en voor de neus van Azpilicueta trapt de 'Oostenrijkse Zlatan' de eerste treffer van de namiddag tegen het net. West Ham ziet zijn prima matchbegin zo ook beloond.

Action Images via Reuters

13u30 - We zijn eraan begonnen

Chelsea -in het wit- en West Ham hebben de zestiende speeldag in de Premier League op gang getrapt. Kunnen Hazard en co Manchester United bijbenen op plaats twee?

Action Images via Reuters Antonio Conte tussen de bubbles, vast prik als de Hammers spelen.

Photo News

13u28: Courtois: “Punten terugpakken op Man United en City”

“Morgen is het de Manchester-derby, dus moeten we proberen te naderen op beide clubs”, aldus Thibaut Courtois voor de partij tegen West Ham. “Het wordt niet makkelijk vandaag, aangezien ze beter kunnen dan hun rangschikking aangeeft.” The Hammers staan op de voorlaatste plek in het klassement. In 15 partijen sprokkelden zij slechts 10 punten.

13u23: Elftal Chelsea

Chelsea team today: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill (c); Zappacosta, Bakayoko, Kante, Fabregas, Alonso; Hazard, Morata. #WHUCHE pic.twitter.com/M7jVA07hb3 Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

13u20: Opstelling West Ham

The skipper returns for our London derby 💪#COYI #WHUCHE pic.twitter.com/ezpMfHtlhZ West Ham United(@ WestHamUtd) link

Thanks @PapiCheikhou ⚒ pic.twitter.com/WoS3HrcFud West Ham United(@ WestHamUtd) link

13u15: Welkom!

Kan Chelsea Londense derby tegen West Ham winnen? En wat kunnen de Spurs-Belgen tegen Stoke? Binnen een kwartiertje beginnen Hazard en co aan hun opdracht. Volg het hier live!

ALLE MATCHEN OP EEN RIJ:

West Ham United- Chelsea (13u30)

Burnley – Watford (16u)

Crystal Palace – Bournemouth (16u)

Huddersfield – Brighton (16u)

Swansea – West Bromwich Albian (16u)

Tottenham – Stoke City (16u)

Newcastle United – Leicester City (18u30)