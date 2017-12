LIVEBLOG PL: Hazard scoort met onvervalste panenka tweede van de middag MH

14u15 0 AFP Premier League De Premier League is vandaag toe aan speeldag vijftien. Starten we doen om 13u30 al op Stamford Bridge, waar de Chelsea-Belgen het bezoek krijgen van Newcastle. Om 16u komen er nog een pak Rode Duivels aan de bak, maar uitkijken doen we vooral naar de topaffiche tussen Arsenal en Manchester United (18u30). Alle ontwikkelingen kan u bij ons LIVE volgen!

75' Bijna een hattrick

Hij krijgt er niet genoeg van, Hazard. Maar op een hattrick moet hij nog even wachten. Darlow heeft een kattenpoot in huis om de inzet van de Rode Duivel onschadelijk te maken.

73' GOAL! Hazard doet het vanop de stip: 3-1

Nummer twee hangt voor Hazard. Na een listig balletje van Fabregas wordt Moses duidelijk foutief ten van gebracht in de zestien en ref Friend wijst meteen naar de stip. Met een knappe panenka geeft Hazard doelman Darlow het nakijken. Nummer vijf van het seizoen. Match beslist.

70' Opnieuw Hazard

Hazard zet nog eens een een-tweetje op met Drinkwater, maar mist dan zijn controle om ook Darlow te verschalken. Het blijft 2-1.

EPA

66' Wedstrijd bloedt dood

De tweede periode heeft tot dusver maar weinig te bieden. Moses, die bij de tweede goal nog in de rol van aangever kroop, knikt het leer pal in de handen van Darlow. Meer krijgen de fans op Stamford Bridge niet te zien om zich aan op te warmen in het koude Londen.

61' Newcastle probeert

Met mondjesmaat knokt Newcastle zich terug in de match. Courtois kijkt een afstandsschot van Ayoze uit zijn doel.

57' Actie Hazard

Het is eenrichtingsverkeer in de tweede helft. Hazard waagt nog eens zijn kans en zijn afgeweken schot belandt rakelings naast. Even later trekt onze landgenoot nog eens op wandel door de Newcastle-defensie en claimt hij een strafschop. Ref Friend laat voortspelen. Hazard is alweer alom.

Photo News

53' Controle

Chelsea zoekt geduldig naar die verlossende derde treffer. Newcastle plooit terug en komt maar moeizaam uit de ontknelling.

47' Furieuze start Chelsea

Daar is de 3-1 al bijna. Opnieuw levert Moses een gevaarlijke voorzet af. Lejeune verwerkt het leer nét voor de neus voor de aanstormde Morata in hoekschop.

46' Tweede helft op gang gefloten

Dezelfde 22 namen beginnen aan het tweede bedrijf.

45+2 RUST

Chelsea gaat met een verdiende 2-1-voorsprong de kleedkamers opzoeken. De Blues keken tegen een vroege achterstand aan, maar onder impuls van een alweer sterk acterende Hazard keerde de thuisploeg de rollen helemaal om.

Eden Hazard for #cfc this season: (HT stat)



📝 18 games

⏱ 1128 mins

⚽️ 7 goals

🅰️ 6 assists

🔥directly involved in a goal every 87 mins



😝 pic.twitter.com/Qul30F8caL Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

45' Hazard incasseert

De Magpies kunnen Hazard enkel op foutieve wijze afstoppen. Nu laat Clark zijn voetje hangen bij onze landgenoot. Het komt de Ierse verdediger op geel te staan.

40' Virtueel gedeeld tweede

Chelsea doet virtueel alvast een prima zaak in het klassement. Met winst hijsen Conte zijn troepen zich naast Manchester United op plek twee. Chelsea heeft de match intussen helemaal in handen en laat de bal van voet tot voet gaan.

11 - Since the start of last season, Alvaro Morata has scored 11 headed goals, more than any other player in Europe’s big five leagues. Trademark. pic.twitter.com/5JxlPIvdWy OptaJoe(@ OptaJoe) link

33' GOAL! Chelsea buigt scheve situatie om

De 0-1-achterstand is helemaal uitgewist. Moses vindt Morata voor doel met een strakke voorzet. De Spanjaard ontdoet zich van zijn bewaker en knikt feilloos binnen: 2-1. Zijn vijfde kopbalgoal dit seizoen. Niemand doet beter.

30' Vijfde hoekschop Chelsea

Op het halfuur versiert Chelsea zijn vijfde hoekschop. Die wordt kort genomen, maar daar schiet de thuisploeg uiteindelijk niets mee op. Een kopballetje van Morata dwarrelt ruim naast.

27' Verdienstelijk Newcastle

Het meeste balbezit is voor de Blues (64%), maar je kan niet stellen dat Newcastle zich komt ingraven. De twaalfde in de stand maakt het Chelsea niet makkelijk.

7 - Eden Hazard has been directly involved in seven goals in his eight Premier League appearances against Newcastle (five goals, two assists). Schemer. pic.twitter.com/1rdo4tGvot OptaJoe(@ OptaJoe) link

21' GOAL! Hazard doet het dan toch!

En of ie zijn bloedvorm bevestigt. Hazard krijgt een afvallende bal pardoes voor zijn voeten en verschalkt Darlow met een stuitende bal. De bordjes hangen alweer gelijk. Voor Hazard is het zijn eerste Premier League-goal op Stamford Bridge sinds 21 mei. Toen was hij bepalend in de 5-1-zege tegen Sunderland.

EPA

17' Hazard dicht bij 1-1

Fabregas loodst Hazard met een prima lange bal het straatje in. De aanname van Hazard is perfect, maar bij de afwerking stuit hij op doelman Darlow. Geweldige save.

12' GOAL! Newcastle klimt op voorsprong: 0-1

Alonso maakt het Courtois moeilijk met een vreemde terugspeelbal. De Rode Duivel kan het leer enkel in de voeten van Gayle duwen en die laatste kan voor een lege kooi niet missen: 0-1. Verrassing in Londen.

9' Tegenprik Newcastle

Courtois moet een eerste keer in actie schieten. Onze landgenoot kan een plaatsbal van Merino al bij al makkelijk klemmen.

5' Eerste flits Hazard

Hazard toont zich meteen bedrijvig en pakt uit met een panna. Vervolgens zoekt Drinkwater een ploegmaat voor doel, maar tevergeefs.

1' We zijn vertrokken!

Ref Kevin Friend heeft de vijftiende speeldag in de Premier League op gang gefloten. Chelsea komt, mits winst, (voorlopig) naast Manchester United op plek twee.

Here we go! COME ON CHELSEA! #CHENEW pic.twitter.com/g0P8x9JWxw Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

12u30 Hazard keert terug in basiself

Nadat Conte hem de vorige match nog rust gunde, staat Hazard vanmiddag wél tussen de basiself. Ook Courtois behoudt natuurlijk zijn plaats onder de lat. Batshuayi was twijfelachtig met een voetblessure, maar zit toch in de selectie. De aanvaller start op de bank.

TEAM NEWS: Here's how Newcastle United will line up at @ChelseaFC in the @premierleague today (kick-off 12:30pm GMT). #NUFC pic.twitter.com/525SNTPB7z Newcastle United FC(@ NUFC) link

Welkom!

Wie doet de ongenaakbare leider Manchester City nog wat in de titelstrijd? De kloof met dichtste achtervolger en stadsrivaal United bedraagt na veertien speeldagen al acht punten. De Mancunians staan vandaag overigens voor de kraker op het veld van Arsenal (18u30). Om 13u30 trappen Hazard en Chelsea speeldag vijftien op gang. De Blues krijgen het bezoek van Newcastle.



ALLE MATCHEN OP EEN RIJ:

Chelsea - Newcastle (13u30)

Brighton & Hove Albion - Liverpool (16u)

Everton - Huddersfield (16u)

Leicester City - Burnley (16u)

Watford - Tottenham (16u)

Stoke City - Swansea City (16u)

West Bromwich Albion - Crystal Palace (16u)

Arsenal - Manchester United (18u30)