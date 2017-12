LIVEBLOG PL: Hazard moet tik incasseren, maar kan na verzorging verder (0-0) MH

14u15 0 EPA Premier League Na het spektakelstuk tussen Arsenal en Liverpool (3-3) heeft speeldag 19 in de Premier League vandaag nog een pak affiches voorgeschoteld. Uitkijken doen we naar goede gewoonte weer naar de prestaties van de Belgen over het Kanaal. Om 13u30 openen Courtois en Hazard de debatten op Goodison Park tegen Everton. Om 16u komen ook leider City en De Bruyne in actie. Later vanavond is het de beurt aan de Spurs-Belgen en het United van Lukaku.

14u47: Opnieuw stevige interceptie

Keane, die zopas nog tegen geel opliep na een stevige fout op Hazard, gaat opnieuw fors in de tackle richting onze landgenoot. Ditmaal speelt de jonge centrale verdediger wél zuiver de bal.

14u44: Hazard (even) naar kant

Hazard incasseert een stevige tik en moet even naar de kant voor verzorging. Het lijkt gelukkig niet al te ernstig. De Rode Duivel stapt al gauw weer het veld op.

14u39: Wie breekt het open?

Je kan er niet meer omheen: Allardyce heeft zijn sinds komst écht wel iets neergezet bij Everton. Ook Hazard forceerde nog geen gaatje in de blauwe muur. Chelsea blijft wel de dominante ploeg.

14u32: Furieuze start Chelsea

Chelsea begint aan het tweede bedrijf zoals het dan in deel één deed. Pedro knalt op de vuisten van Pickford en in de herneming haalt Williams een schot van Alonso van de lijn.

14u31: Tweede helft gestart

Vindt Chelsea na de pauze wél gaten in de Everton-defensie?

Everton's deep defence is doing well. A certain Cesc to the rescue for #cfc? Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

14u15: RUST (0-0)

Chelsea heeft nog werk voor de boeg na rust. Hazard en co namen vanaf minuut één het heft in handen - maar naarmate de minuten vorderden, stokte de motor. 0-0 is dan ook de ruststand.

Half-time: Everton 0-0 Chelsea



What are your thoughts so far? 🤔 #EVECHE pic.twitter.com/A0QTqwmS1f Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

14u10: Straffe statistiek Everton

Ondanks de slechte seizoensstart is een trip naar Goodison Park voor elke ploeg een moeilijk te omzeilen klip. Enkel Arsenal (16) won in 2017 meer PL-thuismatchen dan Everton (15). Enkel De Bruyne en City (52) scoorden dan weer méér goals dan de Toffees (47) in eigen huis dit kalenderjaar .

The Blues continue to probe but it remains 0-0. 40 minutes played. #EVECHE pic.twitter.com/dPu5w1OjO8 Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

14u04: Loeier Pedro

Balverlies bij de thuisploeg luidt bijna de 0-1 in. Bagayoko vindt Pedro op de links, maar de Spanjaard knalt met zijn linker op Pickford. De daaropvolgende hoekschop levert niets op.

14u01: Eindelijk Everton, Courtois blijft werkloos

Ruim een halfuur moesten we wachten op het eerste wapenfeit van Everton. De 19-jarige Davies knalt vanop afstand een metertje naast de kooi van Courtois.

13u59: Mindere fase

Qua doelgevaar is het de jongste tien minuten stilgevallen. Everton knokt zich stilaan wel meer in de match, maar kreeg op offensief vlak nog niets klaar. Chelsea zoekt.

13u53: Uitstekende vorm

Chelsea won acht van zijn laatste tien PL-optredens. Uitzonderingen waren het 1-1-gelijkspel in Liverpool eind november en de 1-0-nederlaag in West Ham twee weken terug. Maar ook Everton verkeert, sinds de aanstelling van coach Allardyce, in een uitstekende vorm. De Toffees pakten 13 op 15.

Heads up! @CesarAzpi in first half action at Goodison Park... #EVECHE pic.twitter.com/7xlpCFjpJK Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

13u45: Dominantie

Chelsea heeft het leer voortdurend in eigen rangen en verdient stilaan de 0-1. Hazard pakt uit met een versnelling op links, maar zijn strakke voorzet wordt ontzet door doelman Pickford. In de herneming knalt Kanté in niemandsland.

13u39: Chelsea dicht bij 0-1

Eerste echte waarschuwing van Chelsea. Bij Everton krijgen ze het leer niet ontzet en Hazard zwiept nog eens voor doel. Vervolgens worden de pogingen van Bagayoko én Willian voor de lijn gekeerd. Everton ontsnapt.

13u35: Mijlpaal Sigurdsson

Voor Sigurdsson is het vandaag, ongeacht het resultaat, een speciale wedstrijd. De Everton-spelverdeler maakt zijn 200ste optreden in de Premier League. Hij is pas de derde IJslander, na Hermann Hreidarsson (332) en Eidur Gudjohnsen (211), die de kaap bereikt.

13u31: Daar is Hazard al

Ook Chelsea doet het vanmiddag zonder hun topschutter Morata. Hazard, die als valse spits fungeert, steekt meteen de neus aan het venster. Hij kan de scherp aangesneden voorzet van Moses niet in doel verwerken.

13u30: We zijn vertrokken!

Het eerste fluitsignaal weerklinkt op Goodison Park, waar Rooney - die zes keer scoorde in zijn laatste vijf matchen in de Premier League - wegens ziekte verstek moet geven. Kunnen de Toffees ook zonder hun sterkhouder iets rapen tegen de Chelsea-Belgen?

12u30: Welkom!

Tegen het Everton van 'Big Sam' Allardyce, dat de laatste weken aan stevige opmars bezig is, gaat Chelsea vandaag op zoek naar een zevende uitzege dit seizoen. Courtois en Hazard starten zoals verwacht in de basis. Batshuayi kreeg in de midweekmatch tegen Bournemouth nog een basisstek, maar moet vandaag opnieuw vrede nemen met de rol van bankzitter.

Team to face Everton: Courtois; Azpilicueta (c), Christensen, Rudiger; Moses, Kante, Bakayoko, Alonso; Willian, Hazard, Pedro. #EVECHE pic.twitter.com/NCwswUaGBt Chelsea FC(@ ChelseaFC) link