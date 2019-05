LIVE. Kijk naar de triomftocht van Kompany en City door de straten van Manchester Redactie

20 mei 2019

19u03 0

Manchester City kroonde zich op 12 mei voor het tweede jaar op rij tot kampioen in Engeland. Vandaag krijgen de Citizens een triomftocht door de straten van Manchester. Ook Vincent Kompany, de toekomstige speler-trainer van Anderlecht, is van de partij. Volg de viering in onderstaande livestream.