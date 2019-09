LIVE. De Bruyne zorgt met nieuwe assist voor 7-0, eerste vijf treffers kwamen er al na 18 minuten KTH/GVS

21 september 2019

17u20 2 Manchester City MCI MCI 7 76' 0 WAT WAT Watford Premier League Ongeziene destructie. Forfaitscore op het scorebord na 18 minuten. Zelden gezien. Manchester City demonstreert tegen Watford. Een Belg doet olijk mee. Van zijn voorzetten vanop rechts kan je ondertussen een mooie compilatie maken. Een zwieper in de eerste minuut tegen Watford was meteen goed voor zijn tiende assist voor club en land. Na rust volgde nummer elf. Straffe dubbele cijfers voor Kevin De Bruyne, meester van de cross. Het is nog maar eind september.

Er staat maar één ploeg op het veld. Een match om de cijfertjes op te drijven. Routineklus. Ook De Bruyne doet zijn duit in het zakje. Voorzet voor Silva die het pad effende. Agüero, Mahrez, Bernardo, Otamendi en co deden nadien de rest. Vanop de bank zag Christian Kabasele het ook gebeuren. Tot de handrem van City omhoog ging na 20 minuten werd Watford levend verslonden. Na rust deden de Citizens er nog een schepje bovenop. Bernardo Silva vervolledigde op aangeven van De Bruyne zijn hattrick. City trof ook nog drie keer het doelhout. Om maar te zeggen.

De Bruyne kreeg dus weer twee beslissende passes achter zijn naam - het hadden er best nog meer kunnen zijn als Agüero nog wat scherper was geweest. Aan dit gemiddelde klokt KDB op 17 mei af op 38 assists - een per match. Verpulvering van het seizoensrecord van Thierry Henry, dat al 17 jaar staat. Nooit slaagde een Premier Leaguespeler erin om de 20 assists van de Arsenallegende uit 2002-2003 in een jaargang te overtreffen. Cesc Fàbregas viel in 2015 na een vergelijkbare start als De Bruyne in zijn eerste zes matchen rond de jaarwisseling helemaal stil. Ook Mesut Özil bleef onderweg ergens haperen. De Bruyne weet dat hij nog marge heeft: 32 matchen voor nog 13 assists om Henry van zijn troon te stoten - de teller staat nu op zeven.

Alleen in de afwerking liet De Bruyne het afweten. Vooral die afzwaaier voor de pauze zorgde voor gelach op de tribunes.

