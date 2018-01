Met de groeten van Eden en Thibaut: spektakeltopper in Emirates blijft onbeslist (2-2)

In de ban van de 0. In de voorbeschouwing van deze topper waren de doelmannen al een item en dat werden ze ook tijdens de partij. Alvaro Morata kreeg dé ultieme kans om de debatten meteen te openen, maar de Spanjaard toonde zich geen echte killer. Oog in oog met Petr Cech zette de spits van Chelsea de bal onbegrijpelijk naast. Waarna Thibaut Courtois op het voorplan trad. Alexis Sanchez, in die beginfase een plaag voor de achterhoede van Chelsea, deed alles goed. Zijn uitstekend schot leek in doel te verdwijnen, maar daar stak Courtois een stokje voor. Met een schitterende reflex duwde hij het leer tegen de paal. Via de andere paal verdween het leer dan toch in de grijparmen van Courtois. Wat een redding.

Het mirakel van Londen, getekend @thibautcourtois¿! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/Lq0d1wbxQU Play Sports(@ playsports) link

Niet veel later werd onze nationale nummer één nog maar eens aan het werk gezet. Nu ging de rijzige Courtois goed plat op een grondscherend schot van Lacazette. En Hazard? Die kreeg niet al te veel ruimte en er werd ook niet meteen goed aangesloten bij Chelsea. Tot twee keer toe werd een schot van Eden afgeblokt. Net voor rust kregen we dan toch nog een vleugje magie te zien. Hij sneed naar binnen en legde met een geniale hak drie verdedigers van Arsenal in de luren. Fabregas liet het na om de prachtige aanval af te ronden.

AFP

In de tweede helft was het dan toch van dat. Thibaut Courtois die vanavond onklopbaar gewaand leek, moest zich dan toch gewonnen geven. Nadat hij eerst Lacazette nog van een doelpunt hield, verschroeide Courtois zijn vingers op de pegel van Wilshere. Hij kon er zijn hand nog tegen zetten, maar was dan toch geklopt. Die vijfde clean sheet op rij was hem dan toch niet gegund.



Betrokken bij 100 goals

Daarna ontbond Eden Hazard nog een keer zijn duivels. In de zestien konden zijn tegenstanders hem de bal niet ontfutselen en beging Bellerin nog een fout op onze landgenoot. Een strafschop die Hazard zelf op koelbloedige wijze omzette. In 192 wedstrijden in de Premier League is Hazard nu betrokken bij 100 doelpunten (63 goals en 37 assists).

REUTERS

EPA

Het venijn zat hem duidelijk in de staart. Hazard moest in de 82ste minuut verrassend genoeg plaats ruimen voor Willian, waarop Marcos Alonso dan toch de 1-2 binnen prikte. Wedstrijd gespeeld denk je dan, maar dat was buiten Hector Bellerin gerekend. De man die de strafschopfout maakte, zette zijn foutje recht door de 2-2 in blessuretijd bijzonder fraai voorbij Courtois te jagen.



Uiteindelijk kwam Arsenal nog goed weg wanneer Morata nog maar eens een opgelegde kans miste en Zappacosta in de rebound het leer tegen de dwarsligger pegelde. Een waar spektakelstuk daar in het Emirates, maar zonder winnaar. Chelsea blijft zo derde, Arsenal staat op de zesde stek.