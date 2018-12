LIVE (13u30). Pep Guardiola over de comeback van Kevin De Bruyne: “We hebben hem enorm gemist” Kristof Terreur in Engeland

15 december 2018

00u00 0 Manchester City MCI MCI 0 13u30 0 EVE EVE Everton MCI 1.21 6.75 14.00 EVE Wed nu Premier League • Manchester City-Everton

• Etihad Stadium

• Man City heeft één punt minder dan leider Liverpool, dat zondag speelt

• Aftrap: 13u30

A lot. Zeg gerust enorm. En of Pep Guardiola Kevin De Bruyne heeft gemist, 105 dagen out tussen augustus en december. De Duivel maakt vandaag wellicht zijn opwachting in de kern bij Man City.

“We zullen zien of hij speelt.” Guardiola ging gisteren nog even op de rem. Dinsdag hervatte De Bruyne weer met de groep, na een verblijf van zes weken in het revalidatiehonk. “Hij heeft geen pijn meer”, voegde zijn trainer eraan toe. “Hij komt in aanmerking voor Everton.” Tot daar het medische bulletin. Afwachten of hij vandaag zijn eerste minuten maakt, als invaller.

In de persconferentie voor de geschreven pers ging Guardiola nadien dieper in op het onderwerp. In de cijfers, de punten in de klassering en het aantal doelpunten, heeft Man City De Bruyne niet zozeer gemist, maar met hem erbij zijn ze sterker. “We hebben hem enorm gemist. A lot. Ik hen dat ook altijd gezegd. Dat we hem zouden missen. Ik ben blij dat hij terug is. Top is zijn conditie niet en hij zal de strijd aan moeten gaan met spelers die het in zijn afwezigheid enorm goed hebben gedaan, maar we kunnen nu beter roteren. Goed nieuws. Hij is zo belangrijk voor ons. Een speciale speler.”

De Bruyne stond sinds het WK meer dan 105 dagen aan de kant. Eerst met een gescheurde mediale band aan de rechterknie, vervolgens aan de linker. Niet allemaal brute pech wellicht. De Bruyne ging vorig seizoen, waarin hij bijna zeventig matchen speelde, over zijn toerental. Dat maakte hij de medische staf ook duidelijk. Guardiola en co hebben hem te diep in het rood geduwd. Guardiola erkent: “Kevin was uitgeput. Het was hard voor hem. Hij heeft enorm veel gespeeld. Toen hij terugkeerde van het WK, had ik het gevoel dat hij mentaal nog niet helemaal gerecupereerd was. We wilden niet dat hij out was, maar misschien hebben zijn blessures ons ook geholpen. Hij is weer fris in het hoofd.”