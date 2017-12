Lingard en De Gea bezorgen Man United drie punten in spektakelstuk bij Arsenal, ijverige Lukaku heeft zijn aandeel Kristof Terreur in the Emirates

20u37

Bron: HLNinEngeland 0 Photo News Premier League Op het puntje van de stoel. Arsenal-Man United loste alle verwachtingen in: spektakeltopper. Defensief geklungel, kamikazevoetbal, een karrenvracht mogelijkheden, een geweldige De Gea en een genadeloos United. Jesse Lingard, fladderend als een vlinder en pressend als een wesp, prikte het hardst. Romelu Lukaku maakte geen eind aan zijn doelpuntendroogte, maar zette als targetman wel twee van de drie goals op. Afwerker is meer aangever.

Ongetwijfeld duikt de vraag de komende dagen opnieuw op. Zo gaat dat in Engeland waar ze graag herkauwen. Zo gaat het ook bij een topclub. Gisteren, op zijn persconferentie, moest José Mourinho voor de zoveelste keer ingaan op het gebrek aan goals bij Romelu Lukaku, slechts een keer aan het kanon in de laatste elf wedstrijden.The Special One zuchtte eens: “Voor mij is er geen enkel probleem”, zei hij. “Of hij zaterdag zal scoren, dinsdag of volgende week, dat kan ik hier niet voorspellen. Maar vroeg of laat vindt hij zijn efficiëntie terug. Voor mij is zijn teamwerk het belangrijkste. Op dat gebied is hij fenomenaal bezig.” Dat kan de staf van Mourinho staven met cijfers. De spits rent meer dan ooit - zo'n tien kilometer per match. Ook in de Emirates was Mourinho tevreden over de ijver van Lukaku. Hij loerde op de tegenaanval, was altijd aanspeelbaar, goed in het samenspel en zette twee doelpunten mee op. Zelf kwam hij geen enkele keer in scoringspositie: hij had de pech dat de laatste pass van Pogba, Martial of Lingard telkens te onzuiver was. Hij wil zo graag, maar evengoed vierde hij de goals van United alsof hij ze zelf had gemaakt. Spitsen zijn doorgaans opportunisten, maar Mourinho heeft van Lukaku meer een teamspeler gemaakt. Gezien voor rust, gezien na de pauze. Maar genoeg over Lukaku, enter spektakel.

Photo News

Na twaalf minuten werd het even stil in de Emirates. Een blik op het scorebord, in de hoek van de derde ring, wees 0-2 aan. Achter de naam van Valencia en Lingard stond er een balletje. Bij Koscielny en Mustafi hadden ze de ‘cadeau’-emoji kunnen zetten. Beide Arsenalverdediger lagen aan de basis van de tegengoals. Valencia knalde op aangaven van Pogba door de benen van Cech. De opener. Even later stuurde Lukaku Martial met een knappe doorsteekpass diep. Die vond met een subtiel passje Lingard (0-2). Mourinho riep Lukaku bij zich. Snel enkele zaken bijstellen. ’t Was de bedoeling dat United zou gaan controleren, maar dat was zonder Arsenal gerekend. Veerkrachtig ondanks twee vroege opdoffers, al was het in rug wel uitkijken voor tegenprikken – de snelheid van Lingard, Martial en Lukaku en de infiltraties van Pogba. De Gea zat er in het geharrewar goed tussen. Lacazette aarzelde oog in oog met de Spaanse doelman van United te lang. Een beweging te veel. Zijn schot caramboleerde via het lijf van de Gea tegen de lat. In de herneming vloog de bal op een rug van een Unitedverdediger. Xhaka joeg de tweede afvallende bal hard maar nipt naast. De Gea ging goed plat op een schot van Özil en redde de meubelen nog een keer net voor rust, toen Lukaku onorthodox naar het eigen doel besloot bij een standaardfase. Bijna die own-goal.

AFP

United panikeerde ook na de pauze. Arsenal plakte de bezoekers met de rug tegen de muur. Een belegering. Rojo aarzelde en vergat de buitenspelval open te zetten. Ramsey en Lacazette glipten erdoor. Een-twee en bingo: de aansluitingstreffer. United raakte moeilijk onder de druk uit. Lingard mocht alleen op Cech afstormen, maar zijn lob week onderweg af en strandde op de paal. Martial joeg de rebound op een rug. Een waarschuwing dat de Mancunians nog leefden. Snel weer naar de overkant. De Gea ging goed plat op een poging van Iwobi en lag nog een keer in de weg. Er hing een gelijkmaker in de lucht.

Ondanks 33 pogingen op doel van Arsenal viel het doelpunt aan de overkant. Lukaku nam aan de middenlijn een pass met de rug naar doel aan, draaide uit en speelde snel diep om maatje Pogba. Die rende door en legde slim terug op Lingard, die de 1-3 maar binnen te duwen had. Drie punten binnen en de druk weer bij Man City, dat zondag West Ham ontvangt. Met het oog op de derby tegen City van komende zondag verloor Man United dom een belangrijke pion. Pogba speelde in een duel met Bellerin de bal, maar plantte in zijn val zijn studs achter op de knie van zijn tegenstander. Meteen rood. Pogba applaudisseerde cynisch. Die schorsing zullen ze niet makkelijk ongedaan gemaakt krijgen. Met een niet helemaal fitte Matic, de schorsing van Pogba en de knieblesssure van Fellaini heeft Mourinho niet veel overschot centraal op het middenveld. Het excuus zit al klaar.

AFP

REUTERS