Lichtshow, playlist van spelers en podium in mythische sfeertribune: zo ziet aparte titelviering van Liverpool er straks uit GVS

22 juli 2020

13u53 0 Premier League Vanavond krijgt Liverpool na een imposant seizoen de Premier League-trofee overhandigd. De eerste in dertig jaar en zonder fans. Maar de vreugde zal er niet minder om zijn. “Het voelt als Kerstmis. Dit wordt op voetbalvlak de mooiste dag van mijn leven”, zegt coach Jürgen Klopp.

Eerst nog een topwedstrijd tegen Chelsea, nadien kan die Premier League-trofee na dertig jaar wachten eindelijk de lucht in. Liverpool toonde zich dit seizoen ongenaakbaar in Engeland, normaal gezien zou één groot feest moeten volgen.

Door corona kan dat logischerwijze niet. Het wordt een bescheiden feestje, straks om iets voor middagnacht. Met een legioen Liverpool-fans aan de beeldbuis gekluisterd. Na het laatste fluitsignaal wordt een podium opgetrokken ín The Kop, de tribune waar traditiegetrouw de meest fanatieke supporters terug te vinden zijn.

What a start to the day for #LFC fans everywhere! 🌤🏆



Here's a look at the Premier League trophy ahead of tomorrow night's presentation for the champions...🔴🔥pic.twitter.com/r4j24GauqQ Sky Sports(@ SkySports) link

Sir Kenny Dalglish, de Schotse legende die er coach was toen Liverpool in 1990 zijn laatste titel tot nu pakte, zal straks in het bijzijn van Premier League-CEO Richard Masters de beker aan Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson overhandigen. De ambiance wordt aangezwengeld met een lichtshow van circa 1,1 miljoen euro. Naar verluidt kozen de Liverpool-spelers zélf welke muziek door het stadion galmt.

Passie en emotie

Fans zijn om de gekende redenen niet uitgenodigd op Anfield. Er wordt dan ook benadrukt om zéker niet af te zakken naar het stadion. Henderson schreef wel een open brief naar het Liverpool-legioen. “Jullie waren een grote factor in ons succes. Zonder jullie is deze club niet wat ze is. Als we over Liverpool praten, draait het steeds rond passie en emotie. En dat is dankzij onze fans, die helaas niet bij de uitreiking zullen zijn. Maar we kunnen van deze avond nog steeds een geweldige herinnering maken. Ik beloof jullie dat we ondertussen aan jullie zullen denken en jullie zullen voelen als we die trofee in de lucht steken”, klinkt het bij de captain.

Normaal gezien volgt later dit jaar een kampioenenparade, als corona dat toelaat.

Het voelt een beetje als Kerstmis. Je weet op voorhand dat je een speciaal cadeau krijgt, maar je bent toch opgewonden

De dichtste familie van de spelers zijn er straks hoogstwaarschijnlijk wél bij. De Premier League gaf die toestemming enkele dagen geleden, een speciale veiligheidsraad moet die beslissing vandaag nog officieel goedkeuren. Uiteraard moeten de afstandsregels ten alle tijden gerespecteerd worden.

Kerstmis

“Het voelt een beetje als Kerstmis”, blikt coach Jürgen Klopp vooruit op vanavond. “Je weet op voorhand dat je een speciaal cadeau krijgt, maar er is toch opwinding. We are very excited. Ik heb nog nooit een Premier League-trofee aangeraakt. Het wordt speciaal. Ik ben zeer verheugd voor de jongens dat het vanavond kan doorgaan. Ze verdienen dit moment, want ze werkten er ongelofelijk hard voor.”

“Op professioneel vlak wordt dit honderd procent zeker de mooiste dag van m’n leven. Iedereen wachtte hier enorm lang op. Twee à drie jaar geleden had niemand dit voor mogelijk geacht. Ik zal enorm trots zijn straks. Dit is echt wel een mijlpaal.”

Lees ook:

Hoeveel goud schuilde er in KDB? Onze man in Engeland schat in of schrapping Ballon d’Or gemiste kans is voor Kevin De Bruyne (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.