Leicester is maximum kwijt: Tielemans en co pijnlijk onderuit tegen West Ham

04 oktober 2020

14u54 1 Leicester City LEI LEI 0 einde 3 WHU WHU West Ham United Premier League Pijnlijke nederlaag voor Leicester City, met Tielemans en Castagne in de basis. ‘The Foxes’ gingen in eigen huis met 0-3 onderuit tegen West Ham United.

Geen Praet bij Leicester. Hij was nog niet fit. Tielemans en Castagne stonden wel in de basis. Leicester, dat met 9 op 9 bovenin het klassement meedraaide, was favoriet tegen West Ham. Alleen viel dat er niet aan te zien op het veld. De bezoekers waren gretiger én efficiënter. Na een kwartier kopte Antonio een voorzet van Cresswell raak. Nog voor rust trapte Fornals de dubbele voorsprong voor West Ham tegen de netten. Leicester was nergens. Ook na de pauze hadden Tielemans en co het moeilijk. Bowen werkte een tegenaanval feilloos af. 0-3, meteen ook de eindstand. Leicester blijft (voorlopig) tweede met 9 op 12. West Ham klimt dankzij de zege naar de achtste plek.

