Leicester en Wolverhampton scoren niet, VAR keurt goal Dendoncker af Redactie

11 augustus 2019

16u12 0

Leicester City en Wolverhampton Wanderers hebben 0-0 gelijkgespeeld op de eerste speeldag in de Premier League. Drie voormalige Anderlecht-spelers stonden op het wedstrijdblad. Bij Leicester begon Youri Tielemans in de basis. Dennis Praet, die eerder deze week overkwam van Sampdoria, bleef 90 minuten op de bank. Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd voor Wolverhampton Wanderers. Zes minuten na rust trof Dendoncker raak voor de bezoekers. De VAR greep echter in, uit de beelden bleek dat Wolverhampton-speler Boly voorafgaand hands beging.