Leicester en Manchester United winnen allebei: spanning blijft in race voor Champions League-ticket

16 juli 2020

23u29 0 Leicester City LEI LEI 2 einde 0 SHU SHU Sheffield United Premier League Leicester City heeft de 4-1-pandoering van Bournemouth doorgespoeld met een 2-0-zege tegen Sheffield United. Youri Tielemans en co staan zo een stap dichter bij een Champions League-ticket.

Youri Tielemans verscheen vanavond aan de aftrap tegen Sheffield United. Dennis Praet zat andermaal op de bank. De club van de twee Belgen is sinds de hervatting van de competitie ietwat de pedalen kwijt, maar klom vandaag wel net voor het halfuur op voorsprong. Ayoze Pérez schoof de 1-0 op koele wijze tegen de touwen.

Ook na rust trilden de netten één keer. De ingevallen Demarai Gray legde een kwartier voor affluiten de 2-0-eindstand vast. Een deugddoende zege voor Leicester, dat zo tot op één punt nadert van Chelsea, de nummer drie in het klassement.

2⃣9⃣ minuten, meer heeft @lukethomas1006 niet nodig om z’n eerste assist te laten optekenen in de @premierleague! 👏 pic.twitter.com/DtQnQ2ruPO Play Sports(@ playsports) link

Ook United wint, met dank aan Rashford en Martial

Manchester United hees zich later op de avond weer op gelijke hoogte met Leicester City. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjær won met 2-0 bij Crystal Palace. Leicester en Manchester United hebben 62 punten. Nummer drie Chelsea heeft één punt meer.

Marcus Rashford zette United, waar Timothy Fosu-Mensah de hele wedstrijd speelde, vlak voor de rust op 1-0. De aanvaller schudde verdediger Patrick van Aanholt van zich af en schoot binnen. De thuisploeg leek aan het begin van de tweede helft op gelijke hoogte te komen via Jordan Ayew, maar na raadplegen van de VAR werd het doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. Anthony Martial besliste de wedstrijd door op aangeven van Rashford de 2-0 te maken. Bij Crystal Palace viel Jaïro Riedewald in de slotfase nog in.

Leicester City moet zondag naar Tottenham Hotspur en Manchester United speelt woensdag thuis tegen West Ham United. Chelsea ontvangt die dag kampioen Liverpool. In de laatste speelronde op 26 juli ontvangt Chelsea Wolverhampton Wanderers en speelt Leicester City thuis tegen Manchester United.



