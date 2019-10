Leicester City sneuvelt in 95ste minuut op Anfield, Liverpool behoudt het maximum LPB

05 oktober 2019

18u15 0 Liverpool LIV LIV 2 einde 1 LEI LEI Leicester City

Liverpool heeft met veel moeite zijn achtste wedstrijd op rij gewonnen in de Premier League. De ‘Reds’ haalden het op Anfield met 2-1 van Leicester City. James Milner zette in de 95ste minuut een strafschop om, die er kwam na een overtreding op Sadio Mané. Diezelfde Mané had Liverpool vijf minuten voor rust op voorsprong gebracht. Voor de Senegalees was het zijn 50ste doelpunt in de Premier League in 100 duels. Tien minuten voor tijd kwam Leicester langszij via James Maddison, die aan de aandacht van Van Dijk ontsnapte en via keeper Adrian raak schoot. Een gelijkspel zou het Leicester niet opleveren. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd voor de ‘Foxes’, Dennis Praet werd na 73 minuten gewisseld. Divock Origi kwam bij Liverpool na 78 minuten in het veld.