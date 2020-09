Leandro Trossard treft het doelhout drie (!) keer in knotsgekke nederlaag tegen Man United, winning goal valt na laatste fluitsignaal KTH/ABD

26 september 2020

15u27 2 Brighton & Hove Albion BHA BHA 2 einde 3 MUN MUN Manchester United Premier League Rechterpaal, linkerpaal, deklat. Een hattrick op het doelhout voor Leandro Trossard. Pech met zijn raketten. Man United zegevierde met heel wat geluk op Brighton: vijf keer ontsnapt door paal of deklat én een penalty na een VAR-interventie net na het laatste fluitsignaal.

Zijn seizoenstart mag er wezen. Doelpunt tegen Chelsea. Paal getroffen tegen Newcastle. Linker-, rechterpaal en dwarsligger tegen Manchester United. Mister Doelhout. De eerste speler die erin slaagt in de Premier League. Eentje voor de statistieken. Ook ene Cristiano Ronaldo trof ooit drie keer een paal in een match - in 2006.

Het vizier nog een klein beetje beter africhten. In het nieuwe systeem van Brighton krijgt hij enorm veel vrijheid. Uithalen kan hij naar hartelust. Die goals zullen wel volgen, niet.

Misschien moeten ze José Mourinho toch maar eens de doelen laten checken in het Amex Stadium - in Macedonië waren ze dit weekend vijf cm te laag. Brighton trof tegen United vijf keer het doelhout - drie keer daarvan Trossard. March en Webster troffen de lat.

Brighton klom op voorsprong via een ‘cheeky’ penalty van Neil Maupay, zijn duivels karaktertje in de spits. Maguire maakte snel gelijk. Rashford scoorde de 1-2, maar in het slot maakte Brighton dan toch gelijk.

De ref floot af, maar dat was zonder de VAR gerekend. Die had hands in de zestien gezien. Scheidsrechter overruled, Bruno trof raak.

Een zege na het laatste fluitsignaal bij wijze van spreken. Wat een knotsgekke match!

Ooit bestond er Fergie time. Synoniem voor de late winninggoals onder Sir Alex Ferguson. Is Ole Time geboren?

Meer statistieken vindt u op SofaScore.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.