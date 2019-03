Late Chelsea-goals redden het hachje van Sarri, die Hazard lang op de bank hield ODBS

31 maart 2019

17u36 0 Cardiff City CAR CAR 1 einde 2 CHE CHE Chelsea Premier League Verrassing op het wedstrijdblad van Cardiff - Chelsea. Geen Kanté, maar ook geen Eden Hazard, met drie goals in zijn laatste twee interlands nochtans in bloedvorm. Gelukkig voor Sarri werd zijn nekvel gered door twee erg late goals, eentje zelfs na buitenspel, die de ‘Blues’ de zege opleverden (1-2) en Chelsea in Champions League-koers houden.

Lang veel kwade online Chelsea-fans, deze namiddag. Ook na de pauze, toen het nog 0-0 stond tegen het bijzonder zwakke Cardiff, geen sprake van Eden Hazard. Toen in minuut 46 Camarasa toesloeg, gingen de alarmbellen af bij Chelsea. Waarna Sarri dan toch Hazard bracht voor Pedro en Loftus-Cheek voor een alweer tegenvallende Jorginho. Hazard was meteen de aanstoker van al het Chelsea-gevaar, al leek het lang op niets uit te draaien. Tot de absolute slotfase: eerst kopte Azpilicueta vanuit duidelijk buitenspel een door Alonso doorgekopte corner binnen, in blessuretijd trof ook de ingevallen Loftus-Cheek raak met het hoofd op assist van Willian.

"Twee meter buitenspel!" 😠🤬 pic.twitter.com/f1kXWTwmgr Play Sports(@ playsports) link

Sarri verwees naar het internationale programma, op de vraag waarom zowel Hazard als Kanté (die uiteindelijk niet speelde) niet aan de aftrap stonden. “Kanté heeft al 50 matchen gespeeld dit seizoen, Hazard 47. Bij hun nationale ploegen hebben ze ook respectievelijk 175 en zelfs 187 minuten gespeeld. Ik vond het tijd voor wat rust.” Woensdag volgt alweer een wedstrijd, thuis tegen Brighton, de maandag erop de derby tegen West Ham, weer op Stamford Bridge. Ook het aanstormende talent Hudson-Odoi werd langs de kant gelaten. “Willian en Pedro werden niet opgeroepen voor hun nationale ploegen en ik heb de voorbije weken intens met hen getraind”, aldus Sarri nog.

Door de overwinning vindt Chelsea weer aansluiting met de topvijf. Chelsea staat nu zesde met net zoveel punten als nummer vijf Arsenal (60) en eentje minder dan Tottenham Hotspur en Manchester United, die respectievelijk derde en vierde staan in de Premier League. Cardiff City blijft op de achttiende plek staan, vijf punten achter de veilige plaatsen.