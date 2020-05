Lampard ziet nog veel obstakels voor hervatting Premier League Redactie

02 mei 2020

21u19 0 Premier League Volgens Chelsea-manager Frank Lampard moeten er nog flink wat hindernissen worden genomen voordat de Engelse voetbalcompetitie hervat kan worden. “Ik ben me heel bewust van het verlangen van de bevolking om het voetbal terug te krijgen, maar ik besef ook dat er nog heel wat obstakels zijn die we moeten overwinnen.”

De Premier League heeft gezegd dat de gezondheid en veiligheid van spelers en begeleiders het belangrijkste zijn, maar Lampard vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de spelers geen risico’s lopen in deze contactsport. Daarnaast moet er volgens de coach fors worden getest en hij vindt dat die testen eerst naar mensen in de zorg moeten gaan. “Voetbal moet zijn plek daarin kennen”, zei Lampard op de website van Chelsea. Als laatste ziet de voormalige middenvelder ook nog wat discussies binnen het voetbal die moeten worden opgelost, zoals wat te doen met spelers van wie de contracten aflopen. Wordt vervolgd.

