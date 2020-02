Lampard woest nadat Maguire geen rood krijgt na stamp in edele delen Batshuayi en nadien 0-2 scoort: “Dit is toch waarom er VAR is?” GVS/YP

18 februari 2020

10u44 2 Ontsnapt @HarryMaguire93 hier aan rood? 🤔🍒 pic.twitter.com/DU4y6NxlY8 Play Sports(@ playsports) link

Geen pretje voor Michy Batshuayi. De Rode Duivel kreeg nog eens een basisplek bij Chelsea in het duel tegen Manchester United - de tegenstander van Club Brugge donderdag in de Europa League -, maar kreeg na 20 minuten af te rekenen met een gemene fout van Harry Maguire. De duurste verdediger ter wereld vloog na een lijf-aan-lijfduel met Batshuayi tegen de vlakte, over de zijlijn. De reactie was er meteen, Maguire plantte zijn noppen pal in de edelen delen van ‘Batsman’.

De Chelsea-bank schreeuwde moord en brand, maar de scheidsrechter zag er geen graten in. De VAR bestudeerde vervolgens de fase. Het verdict: geen rood karton. Tot ongenoegen van coach Frank Lampard, natuurlijk. “Maguire had rood moeten krijgen. En daarna maakt hij de tweede goal. Dat doet een wedstrijd kantelen”, reageerde Lampard. “Dit is toch waarom er een VAR in het spel is gebracht? Hij moet de beelden opnieuw beoordelen, vanuit een andere hoek. De scheidsrechter kan niet alles zien. Als hij dan niet op zijn monitor gaat kijken, dan zal hij het zeker niet opmerken.”

Summary of the first half. One shot on target on the pitch (goal), one off the pitch. #cfc #mufc pic.twitter.com/yIYl0agEO8 Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

United wint uiteindelijk het pleit

United won uiteindelijk met 0-2. In een onderhoudende wedstrijd zakte United niet in om zo op de counter te gokken. De spelers van de Noord-Engelse club joegen hun tegenstanders op en ontregelden zo de opbouw van Chelsea. Die tactiek betaalde zich vlak voor de rust uit toen Martial op aangeven van Wan-Bisaka de 0-1 maakte.

Tien minuten na de rust leek Chelsea terug te komen, maar de goal van Kurt Zouma werd afgekeurd vanwege een duwfout van Cesar Azpilicueta. De Spanjaard zou volgens de VAR Brandon Williams hebben geduwd, maar Azpilicueta kreeg zelf ook een licht duwtje van Fred. Tot overmaat van ramp voor de nieuwe ploeg van Hakim Ziyech keurde de VAR ook in de 77ste minuut een goal van Chelsea af. Al was daar meer begrip voor omdat invaller Olivier Giroud - inmiddels ingevallen voor Batshuayi buitenspel stond. Op dat moment stond Man United al met 0-2 voor. Opnieuw dankzij een kopgoal, nu van Maguire - de boosdoener van Batsman.

Door de zege heeft United nu nog maar drie punten achterstand op Chelsea, dat op de vierde plaats blijft. De ploeg van Frank Lampard ontvangt zaterdag Tottenham.

5 - Michy Batshuayi is making just his fifth Premier League start for Chelsea, and his first at Stamford Bridge since August 2017. Crusader. #CHEMUN pic.twitter.com/vdSJ5E4cxm OptaJoe(@ OptaJoe) link