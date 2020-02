Laconieke De Bruyne over mogelijke schorsing van Man City: “Er is niets veranderd” Kristof Terreur in Engeland

20 februari 2020

09u24 2 Manchester City MCI MCI 2 einde 0 WHU WHU West Ham United Premier League Dit wordt zijn productiefste seizoen ooit bij Man City. Een doelpunt en een assist erbij. Kevin De Bruyne glorieerde in de inhaalmatch tegen West Ham. Voeten in het heden, niet in de toekomst. De Bruyne laconiek over de nakende Europese schorsing: “Het is wat het is.”

En daar is doelpunt nummer 8⃣ voor @DeBruyneKev in de @premierleague. 🇧🇪 pic.twitter.com/q8xNyLY1tv Play Sports(@ playsports) link

Ze leren hem in Engeland ondertussen ook kennen zoals hij is. Kevin De Bruyne (28) is niet het type dat stilstaat bij zaken die hijzelf niet in de hand heeft. Zo ook de Champions Leagueschorsing van twee jaar die Man City boven het hoofd hangt wegens gesjoemel met sponsorgelden. Dat ziet hij later wel.

De interviewer van Sky Sports kreeg niet de spitante quote die hij wilde, toen hij De Bruyne naar zijn mening vroeg. Wel een droog antwoord dat hem karakteriseert: “Ik was nog op vakantie toen het officiële bericht viel. We kwamen terug en speelden onze match. De situatie is wat ze is. We hebben getraind en gevoetbald. Alsof er niets is veranderd.”

Nood aan een assist op maat?

1⃣ adres ➡ @DeBruyneKev 💪 pic.twitter.com/l7SJz42ifX Play Sports(@ playsports) link

Er zat wat roest op het spel van Man City, na meer dan twee weken zonder wedstrijd, maar aan de hand van zijn Belgische regisseur zette het West Ham United simpel opzij. Met zijn achtste goal van het seizoen evenaarde De Bruyne zijn strafste aantal tot nu toe in de Premier League, dat van het seizoen 2017-’18. Daar gaat hij straks ongetwijfeld over. Hij heeft nog twaalf matchen.

De Bruyne dreef de teller op. Doelpunt en assist erbij. In de Premier League heeft hij nu rechtstreeks een voet in 24 goals. Zoals in 2016-’17 en 2017-’18 over de hele jaargang. Een hoofdvogel, de landstitel, zal het niet opleveren - City zal ver in de schaduw van Liverpool op plaats twee afklokken. De Bruyne is momenteel de beste speler in de Premier League, maar hij moet in de strijd om de individuele prijzen straks iedere speler in een rood shirt vrezen. Verkiezen de profspelers en de journalisten straks een teamprestatie boven de klasse?

Sowieso trapt De Bruyne zich straks in de recordboeken. Dat record van Thierry Henry uit 2003 heeft hij nu echt wel in zicht. Een beslissende pass in 1 op 3 wedstrijden heeft hij nog nodig om de Franse legende te overtreffen. Moet lukken, toch? Veel had het nochtans niet gescheeld of het panel van de Premier League had het extra streepje achter zijn naam uitgewist - er is hem dit seizoen al een assist afgenomen. Rodri kopte zijn strak aangesneden voorzet op het halfuur tegen de touwen - de aanstormende Laporte kwam er niet meer aan. Assist nummer zestien voor De Bruyne.

Na de pauze zette hij zelf de kroon op het werk. Een droge uithaal in de zestien. “Het was oké, denk ik”, zei hij, zonder enige euforie. “Over het algemeen denk ik dat we een goeie match hebben gespeeld.” Tien minuten voor tijd kreeg De Bruyne zijn zoveelste open doekje bij zijn vervanging. Ook dat is dit seizoen, zoals de assists, stilaan een gewoonte.

Voor Manchester City was de zege tegen West Ham een opsteker na de storm over de nakende Europese schorsing. CEO Ferran Soriano herhaalde in een interview op de officiële website dat City niet heeft misdaan en dat ze de straf met alle middelen zullen aanvechten. Strijdvaardig, maar wat moeten ze anders zeggen? Pep Guardiola bevestigde nogmaals dat hij zijn contract uit zal doen. “Tenminste, als ze me niet ontslaan.”

De Bruyne jaagt zich niet op in de commotie. Voor hem is het voorlopig wat het is.