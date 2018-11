Lacazette bezorgt Arsenal in slotfase met klasseflits gelijkspel, Liverpool voorlopig op kop Redactie

03 november 2018

20u15 0 Arsenal ARS ARS 1 einde 1 LIV LIV Liverpool

Geen winnaar in de topper in Emirates vanavond. Een missertje van Arsenal-doelman Leno, door Milner koelbloedig afgestraft, leek Liverpool op weg te zetten naar een belangrijke uitzege. Een klasseflits van Lacazette in de slotfase voorkwam een nederlaag voor de Gunners. Liverpool blijft ongeslagen de rangschikking aanvoeren, maar kan morgen ter plaatse gelaten worden door Manchester City, dat Southampton ontvangt. Arsenal blijft dankzij het gelijkspel voorlopig op de vierde plaats.