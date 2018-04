Kunststukje: Fellaini gooit hoge ogen met de 'Ronaldo Chop' ODBS/KTH

19 april 2018

12u28 0

Na de blamage tegen West Bromwich zondag herpakte Manchester United zich gisteravond in Bournemouth. De 'Mancunians' wonnen met 0-2 dankzij goals van Smalling en de ingevallen Lukaku, diens 27ste in alle competities dit seizoen. Opvallend was de basisplaats die Mourinho had gereserveerd voor Marouane Fellaini. Nog maar de tweede keer dat hij dit seizoen aan de aftrap stond in 2018. Amper 106 minuten staan er sinds 1 januari op zijn teller, mede door blessures. Maar in Dean Court herinnerde Fellaini er iedereen toch nog eens even aan hoe goed hij kan voetballen. Vooral de manier waarop hij op een gegeven moment bij zijn controle meteen uitpakte met een dribbel -een beweging die bekend staat als de 'Ronaldo Chop' - was puur genieten.

Meer dan waarschijnlijk was het een van de laatste keren dat Fellaini in de basis stond als speler van Man United. De Rode Duivel heeft zijn aflopend contract op Old Trafford ondanks twee contractvoorstellen nog niet verlengd en lijkt op zijn dertigste te azen op een laatste echt lucratieve transfer. Daarbij staat hij open voor alle grote competities of een andere topclub in de Premier League.

Mourinho gunde in het vooruitzicht van de halve finale in de FA Cup zaterdag tegen Tottenham wel enkele basisspelers rust, maar wilde enkele jongens ook waarschuwen na de wanprestatie van zondag. Opvallend was dat hij niet de fel bekritiseerde Pogba slachtofferde. De Fransman bedankte met een goeie match. Mourinho na de 0-2: "Alles ging sneller en we hielden het eenvoudig. Elke speler op het veld was positief."