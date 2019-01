Kuitblessure houdt Fellaini viertal weken langs de kant KTH/LPB

18 januari 2019

Marouane Fellaini staat een viertal weken langs de kant. De Rode Duivel heeft op training bij Manchester United een kuitblessure opgelopen. “Wellicht is hij drie tot vier weken buiten strijd”, zegt coach Ole Gunnar Solskjaer. “Dat is jammer. We kennen allemaal de X-factor van Fellaini. Maar hij zal er alles aan doen om weer klaar te zijn als de grote wedstrijden eraan komen.”

Manchester United neemt het morgenmiddag in eigen huis op tegen Brighton & Hove. De eerstvolgende topper voor de Mancunians in de Premier League staat gepland op 24 februari, als Liverpool naar Old Trafford afzakt. Op 12 februari hernemen de troepen van Solskjaer de activiteiten in de Champions League, met een thuisduel tegen PSG.

Naast Fellaini kan United voorlopig ook niet rekenen op Chris Smalling en Marcus Rojo, al zijn zij wel aan de beterhand. Alexis Sanchez hoopt Solskjaer dan weer klaar te stomen voor de wedstrijd tegen Brighton & Hove. De Chileense winger sukkelt al enkele maanden met allerlei kwaaltjes, maar kon deze week wel probleemloos meetrainen. Verdediger Eric Bailly komt dan weer terug uit schorsing.