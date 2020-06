Kritiek uit Engeland op 'fake' stadiongeluiden: "Het lijkt op een Amerikaanse sitcom” Redactie

19 juni 2020

08u38

Bron: Belga 2 Premier League Watford-trainer Nigel Pearson heeft zijn bezorgdheid geuit over het gebruik van te veel technische 'trucs' door tv-zenders om de Premier League-wedstrijden in een leeg stadion toch te voorzien van supportersgeluiden. "Het lijkt veel op een Amerikaanse sitcom en daar ben ik geen fan van", liet de coach van Christian Kabasele weten.

Afgelopen woensdag hernam de Premier League na meer dan drie maanden gedwongen coronapauze met de inhaalwedstrijden Aston Villa-Sheffield United (0-0) en Manchester City-Arsenal (3-0). Door de coronamaatregelen gaan alle wedstrijden door zonder supporters en dat bracht enkele Britse tv-zenders op het idee voor haar kijkers de mogelijkheid in te schakelen om alsnog supportersgeluiden te horen die aansluiten bij de acties op het veld.

Het nieuwe normaal in de Premier League is het oude normaal: @DavidLuiz_4 de anti-held, @DeBruyneKev de held! 🙈 pic.twitter.com/mnspDtx7UP Play Sports(@ playsports) link

"Ik vind dat we de situatie moeten nemen zoals ze is", legde Pearson, die tussen september 2017 en februari 2019 aan het roer stond van 1B-club OH Leuven, donderdag uit op zijn persconferentie. De Hornets hervatten de Premier League zaterdag in eigen huis tegen het Leicester City van Dennis Praet en Youri Tielemans.

"We spelen nog steeds in eigen huis, alleen zonder supporters. We zullen ons moeten proberen redden zonder hun steun in ons stadion. We hopen dat de spelers die emotionele horde kunnen nemen."

"Waar ik geen voorstander van ben, zijn de opgenomen geluiden van supporters", besloot Pearson. "Het lijkt wel op een Amerikaanse sitcom. Ik weet niet of jullie daar van houden, maar ik haat ze met hun lachband. Het creëert een foute ambiance." Even meegeven: 75% van de tv-kijkers koos voor ‘het sitcom-geluid’ en dus niet voor stilte.

Watford staat voorlopig zeventiende in de Premier League, de eerste veilige plaats. Het telt evenveel punten als nummer achttien Bournemouth, maar een beter doelsaldo.

