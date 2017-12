Krijgt Lukaku 1,2 miljoen euro per jaar voor nieuwe schoenen? Kristof Terreur in Engeland

10u32

Bron: HLNinEngeland / Daily Mail 0 AFP Premier League Adidas maakt zich sterk dat Romelu Lukaku straks tot zijn portefeuille behoort. De Duitse sportfabrikant is in vergevorderde onderhandelingen met de Rode Duivel over persoonlijke sponsoring. Een contract dat hem zo’n 1,2 miljoen euro zou kunnen opleveren.

Jose Mourinho zei het vorige week op Watford met een kwinkslag: “Romelu heeft een nieuw schoenencontract nodig, dan zal hij wel weer gaan scoren.” Lukaku voetbalde de voorbije maanden afwisselend op (zwarte) Nikes en Adidassen, nadat zijn contract met Nike was afgelopen. Onderhandelingen met een nieuwe sponsor sleepten echter aan. Omdat zijn commerciële waarde met zijn transfer naar Man United een serieuze boost had gekregen, speelde zaakwaarnemer Mino Raiola het hard. Hij probeerde er het maximum uit te halen. Een bedrag tot 1,7 miljoen euro per jaar als ambassadeur voor een kledij- en schoenmerk circuleerde, maar zowel Nike, Puma als Adidas wilden zover niet gaan.

Lionel Messi

Toch: na maanden onderhandelen maken ze zich bij Adidas UK sterk dat Lukaku straks voor hen kiest. Er ligt een voorstel van zo’n 1,2 miljoen euro per jaar op tafel voor het dragen van hun voetbalschoenen en vrijetijdskledij - dat komt bovenop zijn brutojaarloon van 11,5 miljoen. Adidas is ook sponsor van Man United en heeft onder andere maatje Paul Pogba (3,3 miljoen euro per jaar) en Mourinho in de portefeuille - dat hielp in de gesprekken. Lionel Messi is het absolute uithangbord van Adidas. Hij tekende begin dit jaar een contract voor het leven bij de Duitse fabrikant. Een overeenkomst die de Argentijn meer dan 10 miljoen euro per jaar extra oplevert boven het salaris bij zijn club. Lukaku is heus niet de enige Rode Duivel die een serieuze sponsordeal weet te versieren. Eden Hazard is achter grootverdieners Cristiano Ronaldo en Neymar een van de uithangborden van Nike en wordt navenant vergoed. Ook Kevin De Bruyne ligt nog een tijdje vast bij het Amerikaanse merk. Die contracten zijn een bevestiging van hun groeiend aanzien in de (voetbal)wereld.

NBA-sterren

In vergelijking met andere sporters als golfers, tennissers en NBA-sterren, trekken de merken overigens minder geld uit voor sponsordeals met voetballers. De deals van Ronaldo met Nike en Lionel Messi met Adidas vallen in het niet als je ze naast de contracten zet van NBA-sterren als LeBron James (bijna 1 miljard voor een contract voor het leven), NFL-ster Odell Beckham Junior (28 miljoen euro per jaar) en Roger Federer (10 miljoen per jaar). Achter die kloof zit een logica. De voetbalbudgetten moeten worden verdeeld onder clubs en verscheidene spelers, terwijl er bij individuele sporters maar een beperkt kransje toppers is. Bovendien zijn bijvoorbeeld golfers en ook tennissers niet gebonden aan clubkledij van een concurrentieel merk én hebben ze meer vat op hun eigen agenda. Lees: ze kunnen meer tijd vrijmaken voor promotiewerk. Ook voor Amerikaanse sporters wordt, wegens een veel grotere markt, dieper in de buidel getast.