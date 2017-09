Koning op Stamford Bridge: De Bruyne beslist topper met rake knal Kristof Terreur op Stamford Bridge

20u34 421 AP Premier League Het vak van de Cityfans scandeerde zijn naam minutenlang. In zijn eentje ging Kevin De Bruyne (26) hen nog eens groeten. Ooit was hij voorbestemd om koning te worden op Stamford Bridge. Vanavond was hij er 'King Kev'. In het andere shirt. Met een rake knal bezorgde de Rode Duivel Man City de drie punten bij de kampioen. Een prestatie die zal blijven hangen. Het statement van De Bruyne.

Struikjes en bloemperkjes schoot hij aan flarden. Toen Kevin De Bruyne (26) nog een kind was, trapte hij in Drongen de beplanting van de buren kapot. De buurman vond daar iets op. Hij verbood De Bruyne om nog met zijn rechter te trappen. Een nadeel dat ook een voordeel had. Op Stamford Bridge zagen ze de gevolgen. Met zijn linker besliste De Bruyne de topper op Stamford Bridge. Een streep netjes in de hoek, buiten het bereik van de octopusarmen van Thibaut Courtois. Een doelpunt dat nog een beetje meer deugd deed dan een ander. Een volwaardige kans heeft hij bij Chelsea nooit gekregen.



Zes rijen onder ons op de tribune zag je Michael Emenalo, de technisch directeur van de kampioen, vloeken. Met spijt in het hart, en tegen zijn advies in, verkocht Chelsea De Bruyne in januari van 2014 aan Wolfsburg. In tussentijd won de club twee titels en een League Cup, maar dat de 'droommiddenvelder' nu bij een rechtstreekse concurrent schittert, doet nog altijd pijn. Heel veel zeer. Over het verlies van Kevin zijn sommigen nog altijd niet helemaal heen. De gevulde prijzenkast ten spijt. Voor de Cityfans schreeuwde De Bruyne het uit. Alle emoties, alle frustraties. Zijn eerste Premier League-goal van het seizoen, zijn tweede voor City dit seizoen in vijf dagen. September is de maand van Harry Kane, Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, maar ook de zijne. 30 dagen op de top van zijn kunnen.

Kicks with left & right. When De Bruyne was a kid, his neighbour forbid him to use his right foot because he was destroying grass & flowers. pic.twitter.com/D5e5AA60mS — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) 29 september 2017

Een treffer volstond deze avond. HChelsea was na het uitvallen van Morata, voorbij het halfuur, . De bal ook. Tegen de pressing van City vond kampioen nooit een verhaal. Het tempo was bij momenten verschroeiend. Vier passen achter mekaar geven was een hele opdracht voor Chelsea. Nog meer met Eden Hazard, met Willian in steun, als diepe spits. De Duivel trekt er zijn plan, maar ook niet meer dan dat. Bij Chelsea liepen ze constant in de buitenspelval, ook Hazard. Na rust kon hij Ederson slechts een keer aan het werk zetten, maar dat lag niet aan hem alleen. Williams invalbeurt was - zacht uitgedrukt - niet de meest succesvolle. Met de bal lukte het niet, maar Chelsea verdedigde wel goed. Cahill, Christensen, Rudiger, Alonso, Azpilicueta. Ze kregen bijna alle brandjes geblust. Als het toch nodig was, konden ze op Courtois rekenen: goed plat op een poging van Silva, attent op Fernandinho.



In het spel van City dat niet altijd even zuiver was, straalde een man rust uit. Kevin De Bruyne, altijd daar waar de ruimte was. Op de kilometerteller blonk hij uit. In de aanval, in de verdediging, tackelend aan de zijlijn, bijspringend voor de defensie, dreigend op de counter. Een complete prestatie. In het slot moest De Bruyne met lichte krampen naar de kant. Helemaal leeg gestreden, maar de zege smaakte zoet.



Courtois feliciteerde hem, Guardiola sloeg hem lachend op de rug, een vak bezong zijn naam. Veel echte toppers heeft De Bruyne in Engeland nog niet beslist, maar het is de logische stap. Diegene naar de absolute top, waaraan hij stilaan likt. Guardiola verwachtte van hem dit seizoen meer constante en dat tikje meer in de topmatchen. Liverpool, Chelsea. Dat zijn er al twee. 2017-2018 moet zijn jaargang worden. Een grote prijs met City en liefst er nog een individuele bekroning bij ook.

Pep Guardiola: "Kevin De Bruyne showed once again how good he is." #mcfc pic.twitter.com/hJJBPnM3jx — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) 30 september 2017

Pep Guardiola: "If he has to run 100 kms for the team, he will do. Rare for someone with his talent." #mcfc pic.twitter.com/whdvQmTKDC — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) 30 september 2017

MOTM | @DeBruyneKev gets the vote by City matchday app users! What a goal he scored! #cfcvcity pic.twitter.com/3Wfgef6KEj — Manchester City (@ManCity) 29 september 2017

