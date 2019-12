Komst Mourinho trekt hem over de streep: forse loonsverhoging en nieuw contract voor Toby Alderweireld bij Tottenham Kristof Terreur in Engeland

20 december 2019

09u50 6 Buitenlands voetbal De handtekening staat er. Toby Alderweireld (30) blijft vier jaar langer bij Tottenham, tot 2023. De komst van José Mourinho trok hem uiteindelijk over de streep. Spurs deed een serieuze financiële inspanning.

Zijn verhaal bij Tottenham leek geschreven. Aflopend contract, nog steeds basisspeler, maar uitkijkend naar een nieuwe werkgever en een laatste lucratieve transfer komende zomer, na het EK. Alleen: met Mourinho arriveerde een maand geleden een trainer die hem erg hoog inschat. Op Chelsea voegde hij zijn naam toe op een lijstje. Bij Man United was hij anderhalf jaar geleden één van de targets voor de trainer - alleen dacht de directie er anders over.

In de gesprekken tussen Mourinho en voorzitter Daniel Levy liet ‘The Special One’ duidelijk merken dat Alderweireld een bouwsteen was voor zijn elftal. Hij pleitte voor een nieuw contract. Dat werd vanmorgen officieel gemaakt. De Rode Duivel krijgt het loon dat hij in gedachten had – naar verluidt meer dan een drievoudiging van de weekwedde van 58.000 euro die hij de voorbije vier seizoenen gestort kreeg. Ook zijn gezin is gelukkig met de nieuwe deal. Alderweirelds vrouw houdt van het leven in de groene rand rond Londen, met straks twee kindjes.

Alderweireld weigerde in januari 2018 nog bij te tekenen. Onderhandelingen sprongen in de laatste fase af. Toenmalig trainer Mauricio Pochettino nam dat erg persoonlijk op. Na een serieuze blessure stelde hij onze landgenoot zelfs een tijdje niet op. Uiteindelijk vocht Alderweireld zich terug in de basis.

In een interview op de website van de Spurs toonde de Rode Duivel zich blij met zijn nieuwe contract ook blikte hij vooruit naar de toekomst bij de Spurs. “We willen met het hele team stappen blijven maken. We werken voor elkaar en willen zo grote prestaties leveren. Het doel is elk jaar Champions League-voetbal halen. En in die Champions League hebben we vorig seizoen bewezen dat we iedereen kunnen kloppen. We willen opnieuw naar die finale.”