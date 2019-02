Kompany viert en lacht met Kepa: "Wou dat ík dat kon elke keer trainer me wil vervangen" Kristof Terreur in Engeland

25 februari 2019

De tiende trofee ging trots de lucht in. Momenten waar Vincent Kompany van leeft. De aanvoerder mocht aan de rust de geblesseerde Laporte komen aflossen en mocht de triomf op strafschoppen vanop het veld meemaken. Glorie. "Het is een moeilijke prijs om te winnen", zei Kompany over zijn vierde League Cup. "Ik heb de voorbije weken weinig getraind (door een blessure, red.), maar ik ben altijd klaar. Ik ben zo blij."

Kompany draaide het mes nog eens in de wonde. Hij spotte met het wisselincident. "Ik weet hoe goed Willy Caballero is in strafschoppen. De laatste keer, toen hij nog bij City speelde, bezorgde hij ons de zege. Dus ik was blij dat hij uiteindelijk niet op het veld kwam. Dit heb ik nog nooit gezien. Ik wou dat ik het kon doen elke keer mijn trainer mij naar de kant wil halen."

Kevin De Bruyne vond gisteren op Wembley zijn draai niet helemaal. Een paar goeie flitsen, maar ook veel afval. Zijn beste niveau is nog altijd niet in zicht. Hij blijft het afschuiven op maanden zonder voetbal en het blessureleed. Pas in maart hoopt hij top te zijn.

City kreeg gisteren een extra boost in de titelstrijd, ook door het resultaat van Liverpool, maar verloor wel Fernandinho en Laporte door blessures.