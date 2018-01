Kompany strijdt tegen hoge ticketprijzen: "Fans die leven voor hun club kunnen zich geen kaartje meer veroorloven" Glenn Van Snick

15u44

Bron: BBC Radio 5 71 AFP / Premier League Vincent Kompany heeft er zijn Master of Business Management mee behaald, dus de kapitein van Manchester City weet waarover hij spreekt. Aan de hand van zijn eindwerk spoort Kompany alle clubs uit de Premier League aan om hun ticketprijzen te verlagen. "De fans die écht leven voor hun club, kunnen geen ticketje meer betalen."

Vincent Kompany studeerde begin december af aan de Alliance Manchester Business School. De aanvoerder van Manchester City behaalde een ‘merit grade’ (tussen 70 en 85 percent) op zijn eindexamens maar maakte vooral indruk met zijn eindwerk. Daarin bestudeerde hij hoe Premier Leagueclubs het best kunnen profiteren van het thuisvoordeel. De thesis leverde hem niet voor niets een onderscheiding op.

Bij het radiostation BBC Radio 5 doet de Rode Duivel de uiteenzetting van zijn scriptie uit de doeken. "Voetbal is meer dan een sport. Het heeft een invloed op het sociaal gebeuren. Ik kon mijn onderzoek concentreren op het voetbalwereldje en interviewde 25 voetballers - waaronder Thierry Henry en Frank Lampard - die op de hoogste niveaus actief waren", begint Kompany zijn verhaal.

RV Vincent Kompany samen met zakenpartner Klaas Gaublomme.

Atmosfeer

"De conclusie van het onderzoek is dat je het grootste thuisvoordeel haalt uit de ambiance die je binnen het stadion creëert", gaat Kompany verder. "Die sfeer is gekoppeld aan de supporters die aanwezig zijn. Het probleem is dat de fans die echt leven voor en zich het meest verbonden voelen met hun ploeg de hoge ticketprijzen niet meer kunnen betalen. Maar de beste atmosfeer in het stadion creëren, betekent net dat je de juiste mensen op de juiste plaats brengt."

De Premier League staat gekend als de competitie waar de clubs monsterbedragen genereren uit de TV-inkomsten. Volgens een recent onderzoek van Deloitte is het aandeel van opbrengsten komend uit de ticketverkoop in de Engelse hoogste voetbalklasse in tien jaar gehalveerd. Daarentegen zijn de inkomsten uit televisiegelden meer dan het dubbele dan pakweg in de Spaanse La Liga.

De Engelse clubs zetten dus volop in op de fans die achter de buis kijken, wat ten koste gaat van het type publiek in de eigen arena en dus de sfeer in het stadion. "Door de prijzen van de tickets enkele ponden te verlagen, ga je toch geen inkomensverlies lijden. Het thuisvoordeel gaat er namelijk op vooruit dankzij de betere ambiance aanwezig in het stadion. Het is een moeilijke beslissing, maar alle clubs moeten die gezamenlijk nemen. De waarde van de competitie zou er alvast flink op vooruitgaan", besluit Kompany.

REUTERS

Nog in de lappenmand

Naast het veld gooit Kompany dus hoge ogen, op de grasmat kan hij nog niet schitteren. Manchester City neemt het morgen in de derde ronde van de FA Cup op tegen Burnley, maar coach Pep Guardiola nog niet op hem rekenen. 'Vince' heeft nog steeds last aan de kuit.

City voert de Premier League autoritair aan, maar wil ook in de FA Cup indruk maken. Toch belooft trainer Guardiola te roteren, en krijgen sterkhouders als Kevin De Bruyne mogelijk rust. "Wij hebben als doel om in elke competitie voluit te gaan en onze neus voor geen enkele partij op te halen", verklaarde de Spanjaard op de persconferentie daags voor de partij. "Daarom zal ik andere spelers een kans gunnen. Vincent Kompany geraakt niet speelklaar voor de wedstrijd."

Kompany moest eind december al na elf minuten het terrein verlaten bij de verplaatsing van Manchester City naar Newcastle United (0-1). Er werd opnieuw gevreesd voor een zware blessure, maar dat bleek nadien ongegrond. Toch is de Rode Duivel nog altijd niet volledig hersteld. Tegenstander Burnley is in de Premier League aan een meer dan degelijk seizoen bezig. De ploeg van Steven Defour staat na 22 speeldagen op de zevende stek.

Getty Images