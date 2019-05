Kompany stelt beste City-elftal samen, maar vergeet... De Bruyne: “Oh wacht even” Redactie

23 mei 2019

07u30

Bron: AD.nl 0 Premier League Vincent Kompany vertrekt na tien seizoenen bij Manchester City. De 33-jarige Belg sloot zijn avontuur bij The Citizens af met vier prijzen in het afgelopen seizoen (Community Shield, Premier League, FA Cup en League Cup) en keert als speler-trainer terug bij de club waar hij zijn carrière begon: Anderlecht. Van alle spelers met wie hij bij Manchester City samenspeelde, koos hij het beste elftal.

Na David Silva (232 wedstrijden) is Joe Hart degene met wie Kompany het vaakst speelde. Hart en Kompany stonden in liefst 230 wedstrijden samen op het veld. “Joe was heel belangrijk in de ontwikkeling van de club. Hij was veel meer dan alleen een goede doelman”, legt de Rode Duivel uit waarom hij Hart in het elftal verkiest boven de huidige doelman, Ederson. Hart stond nog langer dan Kompany onder contract bij Manchester City, namelijk tussen 2006 en 2018.

De defensie van Kompany’s beste City-elftal wordt gevormd door Gaël Clichy, John Stones, Pablo Zabaleta en zichzelf. Op het middenveld gaat het even mis als onze landgenoot een middenveld heeft staan met Yaya Touré, Fernandinho en logischerwijs ‘tovenaar’ David Silva, met wie hij dus het vaakst binnen de lijnen stond. Terwijl hij nadenkt over de aanval schiet hem ineens Kevin De Bruyne nog te binnen. “Oh wacht even. Kevin De Bruyne. Ik moet Fernandinho wisselen. In elk team zou Fernandinho spelen, maar ik heb nog nooit een speler zoals Kevin gezien. Hij moet erin.”

In de aanval heeft Kompany een plaatsje ingeruimd voor Raheem Sterling, Sergio Agüero en Carlos Tévez, die de voorkeur krijgt op Edin Dzeko, Leroy Sané en Samir Nasri. “Agüero alleen al vanwege zijn goal tegen Queens Park Rangers (waardoor Manchester City in de laatste minuut de titel veiligstelde in 2012, red.) en Carlos had zo’n grote impact op het team. Als we één goal nodig hadden om te winnen, was het altijd Tévez.”

Het elftal van Kompany: Hart, Clichy, Kompany, Stones, Zabaleta, Silva, Touré, De Bruyne, Sterling, Tévez, Agüero.