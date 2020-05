Kompany over de knotsgekke manier waarop hij in 2012 titel pakte met City: “Een van de meest verwarrende momenten uit mijn leven” YP

Bron: Match of the Day 0 Premier League “Een van de meest verwarrende momenten uit mijn leven”, beschrijft Anderlecht-verdediger Vincent Kompany (34) zijn gevoel nadat Manchester City in 2012 na een doldwaas slot van de Premier League de titel afsnoepte van stadsrivaal Manchester United. Met Gary Lineker, host van voetbalprogramma Match of the Day, haalt de gewezen aanvoerder van de Citizens herinneringen op.

Even terug in de tijd. Met nog zes speeldagen van het seizoen 2011-2012 voor de boeg, heeft Man United een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Man City. Een riante bonus die echter smelt als sneeuw voor de zon. Op de slotspeeldag op 13 mei hebben de beide teams uit Manchester 86 punten en met een doelsaldo van +63 (tegenover de +55 van de Mancunians) mogen zowaar de Citizens het in eigen huis afmaken tegen laagvlieger Queens Park Rangers. Na 90 minuten waant United (dat won bij Sunderland) zich even kampioen omdat er in het Etihad op dat moment 1-2 op het scorebord staat in het voordeel van QPR. But it ain’t over till the fat lady sings: Edin Dzeko en Sergio Agüero zorgen er in blessuretijd alsnog voor dat de titel naar de blauwe kant uit Manchester gaat.

Wanneer Gary Lineker, gastheer van Match of the Day, toegeeft dat die ontknoping hem nog altijd kippenvel geeft, kan Vincent Kompany niet anders dan instemmen. “Het was een speciale dag. Vandaag kan ik nog altijd niet beschrijven wat er toen gebeurd is. Hoe we het nog bijna weggaven, na zo’n inhaalrace... Het voelt gelukzalig aan, maar tegelijk vraag ik me ook af wat er was gebeurd als Agüero niet had gescoord. Van zodra de bal binnenging, wist ik dat dit hét moment van mijn generatie zou worden. Het was zó speciaal. Ik weet nog hoe slecht Agüero speelde in die wedstrijd. Dat net hij dan in de laatste seconde nog een positieve bijdrage had, heeft hem in de geschiedenis van Man City en waarschijnlijk ook in die van het voetbal op zich gecementeerd.”

Soms, wonnen we acht, negen of tien wedstrijden op rij, waarna de boel ontplofte door een gevecht op training en we vervolgens weer zo’n goeie reeks zouden neerzetten Kompany over de ups en downs van City dat bewuste seizoen

“Het voelde alsof ik de ziel uit mijn lichaam schreeuwde”, herinnert Kompany zich over het moment waarop hij de knal van zijn Argentijnse ploegmaat tegen de touwen zag gaan. “Zo’n explosie was het. ‘t Moet een van de meest verwarrende momenten van mijn leven geweest zijn. Compléte chaos. Als ik terugdenk aan mijn carrière bij City na dat moment, was alles duidelijk. Je doet het goed, boekt resultaten... Maar dit was chaos.”

En zo zag stadsrivaal Man United de titel op dramatische manier door de neus geboord. Kompany zag ook de beelden na het einde van hun wedstrijd in Sunderland. “Wat me daarvan bijblijft, is de verwarring die duidelijk zichtbaar was. Ik kan het me nog levendig herinneren. Het is speciaal dat we net rivaal United op die manier de titel afsnoepten. Over het hele seizoen bekeken waren we de betere ploeg, maar eigenlijk heeft United het gewoon weggegooid. Wij waren niet constant genoeg: bij momenten speelden we fantastisch, maar we combineerden dat met onverklaarbare nederlagen. Het was een bewogen seizoen voor ons. Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Vidic, Van der Sar, Evra, Gary Neville... Het was een fantastisch team, maar toch gaven ze het weg. Wij hebben iets geweldig gerealiseerd. Soms, wonnen we acht, negen of tien wedstrijden op rij, waarna de boel ontplofte door een gevecht op training en we vervolgens weer zo’n goeie reeks zouden neerzetten... Dat was nog het oude City, maar aan het eind hadden we het momentum mee en dat was het belangrijkste.”

De Rode Duivel denkt dat zijn periode bij City nadien er helemaal anders had uitgezien, mocht zijn team toen naast de titel hebben gegrepen. “Daar ben ik redelijk zeker van. Als je ziet hoe kalm we bleven bij onze tweede titel na een strijd met Liverpool, of bij de laatste die ik won met City, ook al na een gevecht met Liverpool. Telkens waren er spelers die het al een keer hadden meegemaakt. Ik had er vertrouwen in: we moesten gewoon kalm blijven en de ploeg helpen begrijpen hoe het proces in elkaar zat. En dat heeft énorm geholpen”, aldus Kompany.

