Kompany moet enkel Everton-duo voor zich dulden in lijst van actieve en meest trouwe spelers in de Premier League

21 september 2018

14u46

Bron: Transfermarkt 0 Premier League Sergio Agüero heeft vandaag zijn contract nog maar eens verlengd bij Manchester City. De Argentijnse spits is ondertussen bezig aan zijn achtste seizoen in de Premier League voor de Citizens. Toch is Agüero niet de meest trouwe speler in de Engelse eerste klasse. Van de nog actieve spelers in de Premier League zijn zelfs acht mannen aan een betere reeks bezig dan Agüero.

In 2011 streek Sergio Agüero een eerste keer neer in Manchester. 204 doelpunten en 299 wedstrijden later zette de Argentijn vandaag zijn krabbel onder een nieuw contract. Een dat hem tot 2021 aan Manchester City bindt. De ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany is dus aan zijn achtste Premier League-seizoen bezig voor zijn club, maar Agüero staat van de trouwe spelers die nog actief zijn niet bovenaan het lijstje als het om het aantal onafgebroken PL-seizoenen bij dezelfde club gaat.

Helemaal bovenaan prijken Leighton Baines en Phil Jagielka. De twee Engelsmannen draaien al twaalf seizoenen op rij mee in de Engelse hoogste klasse. Ze troeven zo Vincent Kompany af in bovenstaande lijst. De Rode Duivel speelde in 2008, een jaar na het Everton-duo, zijn eerste wedstrijden in de Premier League. Momenteel is 'Vince the Prince' dan ook aan zijn elfde seizoen toe in Engeland.

Met Antonio Valencia (bezig aan tiende seizoen), David Silva, Chris Smalling, Laurent Koscielny en Aaron Ramsey (allemaal bezig aan hun negende seizoen) staan er nog enkele grote namen in de lijst. Al had Ramsey nog enkele plaatsen hoger kunnen staan. De Welshman werd in het seizoen 2008/2009 naar Arsenal gehaald, maar brak in 2010 zijn been. Om ritme op te doen werd hij eerst aan Nottingham Forest en daarna een maand aan Cardiff City uitgeleend. Toch is Ramsey momenteel aan zijn negende onafgebroken seizoen bij Arsenal bezig.