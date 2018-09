Kompany krijgt een erewedstrijd in het teken van het goede doel: "Dé kans om iets terug te geven aan de mensen van Manchester" DMM

09u32 0 Premier League 10 jaar. Zolang speelt Vincent Kompany intussen al bij Manchester City. De Belgische verdediger is op zijn 32ste helemaal vergroeid met zijn club. Omgekeerd geldt hetzelfde: City wil Kompany in augustus 2019 eren met een galawedstrijd voor het goede doel.

Hij kwam er in de zomer van 2008 aan na een passage bij Hamburg. Hield zich staande tussen alle miljoenenaankopen en groeide mee met City uit tot één van de beste ploegen van Engeland. Kompany speelde twee keer kampioen met de 'Citizens' en gaat nu al de geschiedenisboeken in als een icoon van de club. Extra reden voor City om de Rode Duivel na zijn tiende seizoen nog eens te eren.

Kompany krijgt in augustus een galawedstrijd die bovendien in het teken van het goede doel zal staan. Hij wordt daarmee niet alleen een icoon van de club, maar ook van de stad. Alle inkomsten van de wedstrijd gaan immers integraal naar het Homelessness Fund in Manchester. Dat is een project opgezet door burgemeester Andy Burham. Ook doorheen het seizoen wordt geld gespaard door Kompany. Tackle4MCR - een organisatie waarvoor Kompany zich inzet - hoopt met enkele acties voldoende geld bijeen te zamelen om elke dakloze in Manchester van een bed te voorzien in de winter.

"Er is een gedicht dat zegt dat sommigen in Manchester zijn geboren, anderen er naartoe zijn gelokt, maar iedereen het een thuis noemt", vertelt Burham. "Vincent is de personificatie van die woorden. Ook door zijn verlangen om via Tackle4MCR iets terug te doen voor de stad, die hij nu zijn thuis noemt."

Kompany zelf bevestigt die woorden in de Britse media. "Ik heb zoveel gekregen van Manchester, ik heb het geluk gehad om City te zien groeien als club en merk. Dat ging niet toevallig gepaard met een nieuwe bloeiperiode van de stad zelf. Helaas had dit voor veel mensen ook negatieve gevolgen. Veel inwoners van Manchester zijn dakloos en hebben geen toegang tot de mooie faciliteiten van de stad. Zo komen ze onvermijdelijk op straat terecht."

"Toch inspireert de positiviteit van die mensen me. Net dat gevoel maakt Manchester tot Manchester. Deze stad heeft zo'n kracht. Ik denk dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn om die kracht en welvaart te delen," aldus Kompany.