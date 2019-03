Kompany haalt het van Kabasele: City wint dankzij hattrick Sterling Redactie

09 maart 2019

18u30

Bron: ANP 0 Manchester City MCI MCI 3 einde 1 WAT WAT Watford

Raheem Sterling heeft Manchester City met een hattrick naar een zege op Watford geleid (3-1). De Engelse aanvaller maakte zijn drie doelpunten allemaal in het eerste kwartier na rust. De ploeg van manager Pep Guardiola, regerend kampioen van Engeland, heeft aan kop van de Premier League nu vier punten voorsprong op Liverpool, dat morgen Burnley ontvangt. Vincent Kompany speelde een hele match, Kevin De Bruyne was nog licht geblesseerd.

De openingstreffer van Sterling in de eerste minuut na rust was bijzonder discutabel. De linksbuiten stond zeker een meter buitenspel toen Sergio Agüero een dieptepass van Ilkay Gündogan in zijn richting verlengde. Daryl Janmaat probeerde de bal met een sliding weg te werken, maar trapte de bal precies tegen het been van Sterling. Met een carambole vloog de bal over doelman Ben Foster. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar na overleg met scheidsrechter Paul Tierney werd het doelpunt toch goedgekeurd.