Kompany haalt het van Kabasele: City wint dankzij hattrick Sterling, Guardiola drukt speculaties over vertrek naar Juventus de kop in

09 maart 2019

20u55

Bron: Belga 0 Manchester City MCI MCI 3 einde 1 WAT WAT Watford Premier League Manchester City heeft op de 30ste speeldag van de Engelse Premier League met 3-1 van Watford gewonnen. Kevin De Bruyne ontbrak geblesseerd bij City, Vincent Kompany speelde wel de hele partij. Aan de overkant stond ook Christian Kabasele in de basis.

In de eerste helft viel er behoorlijk weinig te beleven in het Etihad Stadium, maar daar bracht Raheem Sterling kort na de rust verandering in. Hij maakte er drie in dertien minuten tijd: de eerste na een door hemzelf opgezette actie (46.), de tweede op aangeven van Mahrez (50.) en de derde na een assist van Silva (59.). Gerard Deulofeu (66.) vergalde het feestje nog een klein beetje door er 3-1 van te maken. Leider City zet Liverpool, dat zondag Burnley ontvangt, onder druk door de kloof tot vier punten uit te diepen. Watford is achtste.

Hattrick-held @sterling7 had er zin in vandaag 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/7hDEDJekEO Play Sports(@ playsports) link

Na de match nam City-coach Pep Guardiola de tijd om speculaties over een mogelijk vertrek de kop in te drukken. “Ik ga niet naar Juventus”, was de Spanjaard duidelijk. “Ik heb nog twee jaar contract bij Manchester City. Tenzij ze me hier ontslaan, ga ik nergens heen. De komende twee jaar trek ik zeker niet naar Juventus.”