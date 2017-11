Kompany dicht bij comeback: "Een blessure is als een mislukking" Mike De Beck

Bron: Daily Mail 1 Getty Images Premier League Hoe gaat het nog met Vincent Kompany? De centrale verdediger ligt al maanden in de lappenmand met een hardnekkige kuitblessure, maar is nu wel dicht bij een comeback. "Bij een blessure denk je toch altijd: 'Wat had ik beter kunnen doen?'"

Vincent Kompany staat al sinds augustus aan de zijlijn nadat hij in de interland tegen Gibraltar een kuitblessure opliep. De ingecalculeerde herstelperiode van enkele weken werden enkele maanden. "Een blessure is een mislukking", vertelde de skipper van Manchester City aan de Daily Mail. "Je bent er zelf niet verantwoordelijk voor, maar je denkt altijd wel: 'Wat had ik beter kunnen doen?'"

Guardiola liet al verstaan dat als Kompany een terugval kent, dat de coach in de winter dan op zoek zal gaan naar een nieuwe verdediger. De naam van West Brom-speler Jonny Evans circuleert. De druk neemt dus toch wat toe voor 'Vince the Prince'. "Ik zou pas druk voelen als ik elke dag zou zijn gaan drinken, maar dat heb ik niet gedaan", wist Kompany te vertellen.

"Ik ben een doorbijter en ik zal er wel geraken. Op dit moment, als ik mijn voetbalschoenen aantrek, voel ik me helder. Ik voel me goed. Net alsof ik geen blessure heb en dat geeft me zelfvertrouwen. Natuurlijk zou ik graag minder geblesseerd zijn, maar ik zou niets willen veranderen aan de manier hoe ik me voel als ik terugkeer."

Kwatongen beweerden dat er tijdens de revalidatie heel wat is misgelopen bij Kompany, maar die bijt van zich af. "De revalidatie is goed geweest. Anders zou ik niet teruggekomen zijn. Je moet gewoon constant uitkijken naar verbetering."