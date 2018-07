Knieblessure houdt Oxlade-Chamberlain volledig seizoen aan de kant bij Liverpool LPB

18 juli 2018

20u38

Bron: Belga 0 Premier League Alex Oxlade-Chamberlain komt het komende seizoen wellicht niet in actie bij Liverpool. De knieblessure die de middenvelder in de halve finale van de Champions League tegen AS Roma opliep in april, houdt hem een volledig jaar aan de kant.

Bij een tackle in de heenmatch tegen AS Roma (5-2) liep Oxlade-Chamberlain een blessure op aan de ligamenten in zijn knie. De 24-jarige Engelse middenvelder ging een week later onder het mes. Liverpool-coach Jürgen Klopp maakte vandaag pas bekend dat zijn revalidatie wellicht een volledig jaar in beslag zal nemen.

"Het is typerend voor 'Ox' dat hij niet wilde dat het nieuws het einde van afgelopen seizoen en de Champions League-finale zou overschaduwen", aldus Klopp. "De operatie is goed gegaan en zijn herstel verloopt volgens de vooropgestelde timing. Maar we bereiden ons voor op het komende seizoen, wetende dat we de matchen zonder hem zullen moeten afwerken. Als hij dit seizoen nog wél minuten kan maken, is dat een bonus."

Door de knieblessure miste Oxlade-Chamberlain ook het WK met Engeland, dat vierde eindigde in Rusland.